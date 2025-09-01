Los directivos de las grandes empresas familiares andaluzas harán piña en Málaga para seguir creciendo

Se llega más lejos juntos que separados, sobre todo cuando los retos son similares. En Andalucía hay grandes empresas familiares cuya actividad representa una parte importante del PIB y el empleo regional.

Los directivos de cerca de 200 empresas familiares andaluzas se reunirán el próximo 18 de septiembre en Málaga en el I Congreso Andaluz de la Empresa Familiar organizado por la Asociación Andaluza de la Empresa Familiar.

Acudirán miembros de varias generaciones de la misma compañía, siendo la más frecuente aquella de los que tienen entre 25 y 45 años con distintos puestos de responsabilidad.

"Ello refleja no solo el compromiso intergeneracional con la actividad, sino también el interés por fortalecer los lazos familiares en torno al ámbito empresarial y compartir experiencias y conocimientos entre distintas edades con otras empresas dentro de nuestro ecosistema", apuntan desde la organización.

El congreso será en Hacienda del Álamo, empezará a las 9:00 y acabará a las 17:00. Habrá diversas ponencias y mesas redondas en las que se hablará de la familia empresaria como garante de cohesión y valores; la innovación y la tecnología como ejes críticos de crecimiento sostenido; la profesionalización de la gobernanza en los órganos del Consejo de Administración con consejeros independientes; los retos económicos globales y regionales; y la planificación de la sucesión generacional para asegurar la continuidad y el legado familiar.

El programa incluye la participación de destacados ponentes como Jorge Dezcallar, diplomático y exdirector del CNI, quien ofrecerá la ponencia “Navegar la incertidumbre. Una mirada estratégica”, y José Manuel Zapata, tenor y conferenciante, que clausurará el congreso con “La fuerza invisible”.

Además, contará con la visión de José Carlos Díez, economista, autor y profesor de la Universidad de Alcalá, y José María O’Kean, catedrático de Economía, que debatirán sobre los retos económicos.

Durante la jornada se celebrarán cinco mesas de debate con líderes de empresas familiares andaluzas de referencia, entre ellos Manuel Domínguez de la Maza (Mayoral), Concha Yoldi (Persán), Juan Francisco Iturri (Grupo ITURRI), Vicente Padilla (AERTEC Solutions), Carla Terry Osborne (Grupo Osborne), Vicente Martín González y Vicente Martín Elías (Grupo MAS), y Federico y Guillermo Beltrán (Famadesa).

El congreso cuenta con el patrocinio de Ciudad de Málaga, Caja Rural del Sur, Crédito y Caución, EY, Orange Empresas y Talengo y puede inscribirse y obtener más información en este enlace.