La OCU, tajante sobre la vuelta al cole en Andalucía: "El gasto escolar será de más de 1.800 euros"

Faltan pocos días para la vuelta al cole, y las familias comienzan a pensar ya en el gasto escolar para afrontar un nuevo año. Con el mes de agosto casi finalizado, toca preparar todo lo necesario para regresar a las aulas. ¿Cuánto destinan las familias cada año? La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) cifra un coste medio estimado de 2.390 euros en España para este curso 2025/2026.

La OCU ha realizado una encuesta sobre gasto escolar a 687 padres y madres con 976 hijos de entre 3 y 18 años: 67% en públicos, 24% en concertados y 9% en privados. El gasto anual varía dependiendo del ciclo educativo y la región donde se resida.

En Andalucía, la OCU cifra el gasto escolar anual para este nuevo curso en 1.823 euros. Para afrontar la vuelta al cole, OCU pide un aumento progresivo de las deducciones fiscales en la comunidad hasta alcanzar al menos un 15% del gasto escolar total del menor a lo largo de su ciclo educativo.

A nivel nacional, un año más, las familias de Madrid son las que más gastan en educación: alrededor de 3.188 euros por hijo, entre otros factores porque en esta región los centros privados están más presentes.

Le siguen Cataluña (2.980 euros al año) y la Comunidad Valenciana (2.134 al año).

El gasto total previsto por hijo a nivel nacional se incrementa este curso un 2% en los centros públicos, un 1% en los concertados y un 4% en los privados; según la encuesta de la OCU.

La matrícula y las cuotas siguen siendo los conceptos que más pesan en la factura escolar (salvo en educación pública). Tras ellos, la principal carga económica para las familias es el comedor: 107 euros al mes en centros públicos, 139 en concertados y 162 en privados.

Y le siguen las actividades extraescolares, con costes también distintos según el tipo de centro: 56 euros al mes en colegios e institutos públicos, 78 en concertados y 100 en privados. Estos gastos son más habituales en los ciclos de Infantil y Primaria.

El resto de los gastos corresponden a las excursiones (viajes, visitas culturales), 176 euros a lo largo del año, de media; al material escolar (rotuladores, reglas, cuadernos…), 92 euros de media; y a las cuotas del AMPA, 41 euros.