Ya es oficial: esta es la ayuda que debes solicitar en Andalucía para la escuela infantil gratuita a menores de 3 años

El programa de ayudas a las familias es una subvención promovida por la Junta de Andalucía destinada a fomentar la escolarización de menores de 3 años. Puede solicitarse durante todo el curso escolar por cualquier madre, padre o tutor siempre y cuando el centro esté adherido al programa.

La Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional es la encargada de conceder esta subvención, incluyendo su gestión en toda la región. La ayuda ofrece una bonificación del precio de los servicios de atención socieducativa y de comedor escolar.

Sin embargo, para acceder a esta subvención es necesario cumplir una serie de requisitos. La Agencia Pública Andaluza de Educación será la encargada de comprobar si los solicitantes cumplen con los requisitos establecidos.

Hay que destacar, además, que estas ayudas a las familias están dirigidas a los casos en los que el niño o la niña no haya cumplido las 16 semanas de vida a fecha 1 de septiembre. Así como para aquellos que no hayan obtenido plaza en un centro adherido al programa durante el proceso de reserva o admisión.

¿Cuáles son los requisitos?

Para comenzar, los solicitantes deben haber presentado la solicitud de ayuda en el centro, dentro de los plazos establecidos, utilizando el modelo y los medios indicados en la convocatoria.

Otra condición es que se debe haber formalizado la matrícula del menor para el que se solicita la ayuda en alguno de los centros educativos de primer ciclo de educación infantil que formen parte del programa.

Asimismo, los solicitantes no deben encontrarse en ninguna de las circunstancias establecidas en el artículo 13 de la Ley General de Subvenciones.

Las personas beneficiarias quedan exentas de la obligación de demostrar que están al día con sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social, así como de acreditar las deudas en periodo ejecutivo de cualquier otro ingreso de Derecho Público de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

¿Cómo se solicita la ayuda?

Puedes solicitar esta subvención de la Junta de Andalucía completando un formulario y acompañándolo de la documentación que acredite las circunstancias declaradas que justifican la concesión de la ayuda, salvo que dicha documentación ya haya sido presentada durante el procedimiento de reserva o admisión de plaza.

La presentación puedes hacerla en las Oficinas de Asistencia en Materia de Registro de cualquier Administración Pública o en las oficinas de correos, siempre de forma presencial, eso sí. Si optas por la primera opción, se recomienda pedir cita previa.

Hay un total de seis convocatorias para la presentación de solicitudes, teniendo en cuenta los días inhábiles en Andalucía. El primer plazo fue del 1 al 30 de abril de 2025. El segundo se abre el 1 de septiembre de este año y se extiende hasta el 31 de octubre, y los siguientes procedimientos continúan de forma sucesiva hasta el último, que va del 1 de mayo al 30 de junio de 2026.

Cada convocatoria deberá resolverse y publicarse un mes, como máximo, después de finalizar el plazo de presentación de solicitudes. Es importante recalcar que el silencio administrativo se considera negativo. También puedes consultar el estado de la solicitud en la oficina virtual.

Puedes acceder a más información en la web de la Junta de Andalucía en el apartado de la Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional referido al Programa de ayudas a las familias.