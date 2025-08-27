Málaga es la tercera provincia española con la hipoteca media más cara: ya supera los 200.000 euros

Vistas de Málaga desde una de las torres de Martiricos.

Málaga se mantiene como una de las provincias españolas con las hipotecas más caras, pese a que el ritmo de firmas crece de manera moderada. Así se desgrana en los últimos datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE) correspondientes al mes de junio de 2025.

Durante ese mes, se suscribieron 1.879 créditos en Málaga para la compra de vivienda, lo que supone un 1,13% más que en el mismo mes de 2024. Esta cifra denota un crecimiento muy inferior al registrado a nivel nacional, donde los préstamos hipotecarios aumentaron un 31,7%.

Según el INE, el importe medio de las hipotecas en Málaga alcanzó en junio cerca de 204.000 euros, un 12% más que los 181.370 euros del año anterior. Solo Baleares (303.000 euros) y Madrid (290.000 euros) presentan cifras más altas, mientras que Barcelona se sitúa ligeramente por debajo, con 198.000 euros de promedio.

Entre enero y junio de 2025, se firmaron en la provincia 10.739 hipotecas, un aumento del 18,28% respecto al mismo periodo de 2024, mientras que si atendemos a la media española el incremento se acercó al 25%.

En cuanto al número de créditos, Málaga ocupa el sexto lugar entre las provincias españolas, pero en importe medio se mantiene en la tercera posición, con 208.000 euros, muy por encima de Sevilla, donde el promedio se sitúa en 137.000 euros, y de la media nacional, que es de 158.180 euros.

El número de hipotecas constituidas sobre viviendas fue de 41.834 en España, un 31,7% más que en junio de 2024. El importe medio de estas operaciones fue de 168.363 euros, con un aumento del 15,5%.

Según el INE, el tipo de interés medio para este tipo de hipotecas fue del 2,99% y el plazo medio de 25 años. El 28,0% de las hipotecas sobre viviendas se constituyó a tipo variable y el 72,0% a tipo fijo.

El tipo de interés medio al inicio fue del 3,00% para las hipotecas sobre viviendas a tipo variable y del 2,98% para las de tipo fijo.

Importe medio

Asimismo, el importe medio de las hipotecas sobre el total de fincas inscritas en los registros de la propiedad en toda España (procedentes de escrituras públicas realizadas anteriormente) aumentó un 10,9%.

Las comunidades con las mayores tasas de variación anual en el número de hipotecas sobre viviendas en junio fueron Aragón (96,8%), Extremadura (65,3%) y Cantabria (63,3%).

Por su parte, las que presentaron los menores aumentos fueron Comunidad Foral de Navarra ­(-0,7%), Illes Balears (12,5%), Comunidad de Madrid (20,6%) y Andalucía (20,6%),