Así es la casa de lujo de Idealista más buscada en Andalucía: un "espectacular ático" de 19 millones de euros

El portal inmobiliario Idealista engloba todo tipo de propiedades para comprar y alquilar: desde las pequeñas casas de pueblo hasta las mansiones más caras. En el segmento de lujo, hay una que destaca por encima de las demás: la web ha seleccionado los anuncios más visitados en cada comunidad, y en el caso de Andalucía esta vivienda se encuentra en la Costa del Sol.

La casa de lujo de Idealista más buscada en Andalucía está en Marbella, en la exclusiva Milla de Oro. No se trata de una mansión clásica ni de una finca señorial, sino de un espectacular ático valorado en 19,9 millones de euros.

Se ubica en el complejo Puente Romano, una de las zonas más demandadas por el comprador de lujo. "Esta extraordinaria casa fue un proyecto de cinco años de dos áticos dúplex fusionados en la propiedad más increíble jamás vista en Marbella", explica la publicación de Idealista.

La vivienda, con dos plantas, cuenta con 454 metros cuadrados, con vistas al mar y a la sierra. Se encuentra en primera línea de los Jardines Persas y disfruta de servicios de seguridad y conserjería las 24 horas.

Tiene seis dormitorios, dos salas de estar y ocho baños, además de piscina privada en la terraza. Destaca su carpintería interior hecha a medida, con asientos principales de marcas de lujo como Roche Bobois, una terraza exterior de G & G Italia y Jati & Kebon y una cocina Danespan de última generación con electrodomésticos Gaggenau y Miele, según el anuncio.