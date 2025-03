"Málaga tiene mucho potencial y salen muchas oportunidades de empleo, también para las personas con discapacidad"

Francisco López Aguado dirige Inserta Empleo en Andalucía, Ceuta y Melilla desde 2007, la rama de inserción laboral de la Fundación Once. En esta institución hacen un trabajo inmenso para lograr que las personas con discapacidad puedan encontrar un empleo digno.

Solo en Andalucía consiguen insertar a unas 2.000 personas en el mercado laboral al año, siendo Málaga y Sevilla las dos provincias que ofrecen más oportunidades.

Pide a las empresas que confíen, que no tengan miedo a la hora de contratar a personas con discapacidad porque éstas están perfectamente formadas y tienen, además, un acompañamiento por parte de profesionales.

¿Cuál es la situación actual del empleo para las personas con discapacidad?

Las personas con discapacidad lo tienen muy difícil para encontrar empleo. Y una de las principales funciones que desarrollamos en Inserta Empleo y en Fundación Once es acompañarles en ese camino de la búsqueda de empleo. Facilitarles la labor a la hora de contactar con el tejido empresarial, ver las oportunidades de empleo, incrementar la mejora de la empleabilidad de las personas con discapacidad, con formación, con mejoras de competencias o de habilidades. Y enviarlos como candidatos a las empresas a los puestos que ofertan.

Es contratar talento, contratar a una persona que tiene cualificación, que tiene experiencia laboral y que, por lo tanto, va a desempeñar perfectamente las funciones y las tareas. Y que, además de ello, tiene una discapacidad que no le impide para nada hacer el trabajo.

¿Cuáles son los principales obstáculos con los que se encuentran en ese camino?

Lo principal es la sensibilización del tejido empresarial, es decir, que las empresas entiendan que las personas con discapacidad deben incorporarse al mundo laboral, deben incorporarse a sus plantillas, que la diversidad es buena en todas las empresas porque todo el mundo aporta, y que no se incorpora una persona con discapacidad, sino que se incorpora una persona con conocimiento, con experiencia laboral, perfectamente preparada y cualificada. Y si no lo está, le damos la formación, las habilidades y las competencias necesarias para ello.

Se ha avanzado mucho. Hay muchísimas empresas grandes, pequeñas y medianas muy sensibilizadas con la incorporación de personas con discapacidad, pero sí que nos queda un gran camino por delante en ir incorporando y normalizando mucho más la situación de que las personas con discapacidad entren en los procesos de selección.

Entiendo que ahora se estará mejor que hace 20 años. ¿Cómo ha evolucionado la integración?

Sí, la verdad es que sí. Todo cuenta. Las políticas de responsabilidad social de las empresas, las políticas de fomento de empleo, de ayudas y de subvenciones para la incorporación de personas con discapacidad, el cambio de mentalidad del tejido empresarial hacia la incorporación de personas que forman parte de la sociedad y que, por lo tanto, también deben estar incluidas en las plantillas de las empresas.

Hay que tener en cuenta que además de una rentabilidad social hay una rentabilidad económica. Es decir, las personas cuando consumen no ven solamente el precio del producto y compran el más barato, sino que, además de ello, ven lo que hay detrás del bien o del servicio y que, al final, una empresa, una entidad que realiza políticas de responsabilidad social, incorpora colectivos vulnerables y hace otro tipo de acciones, su producto tiene mucho más valor que el de la competencia que no lo hace.

¿El cliente valora entonces que una empresa contrate a personas con discapacidad?

Sí, el cliente lo valora. Incluir a personas con discapacidad es rentable y da muchas oportunidades y ventajas

¿Qué sectores ofrecen más oportunidades?

Nosotros nos movemos mucho en el sector servicios porque es el más grande. También en el industrial. No hay unos puestos concretos sino que en nuestra bolsa de empleo hay de todo. Hay personas con baja cualificación, sin estudios, hasta personas con grado, licenciatura, máster y doctorado.

El sector predominante es servicios y, dentro de él, están, por ejemplo, el de la distribución, o los servicios de limpieza, entre muchos otros. En general, podemos enviar candidatos a cualquier proceso de selección.

Hay una importante diferencia entre tener una discapacidad física o intelectual. Las personas con discapacidad intelectual lo tienen más difícil.

Sí, es así. Nosotros atendemos a todo tipo de personas con todo tipo de discapacidad. Y luego cada individuo es diferente, incluso teniendo la misma discapacidad. Las personas con discapacidad intelectual, con discapacidad psicosocial, con discapacidad física mayor del 65% o con movilidad reducida tienen su inserción laboral mucho más difícil. Para esas personas ofrecemos unos apoyos diferenciados.

¿Qué hacen?

Tenemos preparadores laborales que están constantemente con la persona en su incorporación a la empresa y durante los primeros meses. Les apoyan para ver cuáles son sus funciones, sus tareas, en su integración con el resto de trabajadores, etcétera. Estas personas lo tienen más difícil, pero se consigue. Para nosotros todas las inserciones laborales son muy gratificantes pero este tipo lo son aún más.

Vamos a hablar un poco de datos. ¿Cuántas personas con discapacidad se contratan en Andalucía?

Yo puedo hablar de nuestros datos, de los de Inserta Empleo y de Fundación Once. Hacemos entre 12.000 y 15.000 inserciones anuales en España y en Andalucía son unas 2.000. Para nosotros son unos datos bastante buenos porque, detrás de esos números, hay un equipo de profesionales de más de 500 personas distribuidos a nivel nacional, hay muchísimas empresas y entidades que confían en nosotros, que apuestan por nosotros para incorporar a personas con discapacidad.

¿Cuál es el grado de satisfacción de las empresas tras contratar a personas con discapacidad?

Tenemos encuestas de satisfacción y conseguimos un alto nivel porque estamos especializados en el ajuste persona-puesto. Lo que más nos diferencia es que nosotros enviamos al candidato o la candidata que tiene las capacidades que el puesto necesita. No nos quedamos con la discapacidad, la deficiencia y lo que ello conlleva, sino que nos quedamos con las capacidades que la persona puede desarrollar. Nosotros no enviamos un montón de candidatos por mandar, sino los que se ajustan al perfil.

¿Qué habilidades o competencias son más demandadas en el mercado laboral actual para este colectivo?

Hablamos con muchísimas empresas y lo que nos piden son personas que tengan actitud, que sean muy positivas, proactivas y que quieran trabajar. El mercado laboral es el que es. Necesitas contar con unas habilidades y con unas competencias para tu inmersión en el mercado laboral. No basta simplemente con ir el primer día y decir, bueno, pues aquí estoy y ya está. No, no. Necesitas esas habilidades prelaborales que nosotros llamamos para que puedas integrarte dentro de un equipo. Y eso muchas veces es complicado. Inculcar que vas a entrar en una empresa, en un equipo de trabajo, que hay unas normas, unas tareas que hacer y en un tiempo determinado.

¿Hay una brecha digital en la formación con las personas con discapacidad ahora que está todo digitalizado?

Las personas necesitan competencias digitales. Facilita muchísimo el trabajo que una persona con discapacidad pueda tener un ordenador y que ese ordenador le pueda facilitar muchas tareas que, sin el ordenador, no hubiera sido posible realizar. Pero también hay muchas personas a las que les faltan competencias digitales, ofimática… Dentro de la Fundación Once tenemos Por Talento Digital, un área específica para formar en esas habilidades. Damos formación para ser, por ejemplo, programador porque el sector tecnológico es emergente y tiene muchas posibilidades.

Hablamos siempre de la Málaga tecnológica. ¿Les están llamando las empresas para hacer contratos?

Sí, de hecho con el Parque Tecnológico de Andalucía ya hemos realizado algún proyecto de programación en Java que ha salido bastante bien. Casi todas las empresas del parque estuvieron asociadas a ese proyecto y hubo bastantes inserciones. Vamos a seguir en esa línea y, posiblemente, dentro de poco incluso hagamos una sede de Por Talento Digital.

Hemos hecho proyectos también con EVAD. Tenemos además un espacio dentro del Museo del Videojuego adaptado porque para las personas con discapacidad es importante el acceso al ocio.

¿Qué nivel de sensibilización hay en las empresas de Málaga respecto a otras provincias?

Málaga y Sevilla son las dos provincias con más ofertas porque, evidentemente, son las que tienen más tejido industrial. Salen muchísimas más oportunidades de empleo. Creo que Málaga tiene muchísimo potencial. Trabajamos también con los parques empresariales para que entren las empresas y podamos hacer proyectos de empleabilidad a través de la formación.

Habrá empresas más comprometidas que otras, pero comentaba al principio que queda aún mucho trabajo por hacer. ¿Qué le pediría a las empresas? ¿Eliminar prejuicios?

Claro. Yo les pido confianza. Tenemos un servicio para que la empresa no esté sola en ningún momento. Habrá empresarios que se estén planteando contratar a alguna persona con discapacidad y que tengan dudas sobre cómo hacerlo, cómo será el primer día del trabajador, etcétera. Para todo eso estamos nosotros. Acompañamos a las empresas desde la definición del perfil, de las tareas, la selección de candidatos, la entrevista con los candidatos, le hacemos un plan de acogida, sensibilización a la plantilla, análisis del puesto de trabajo y, una vez que se incorpore, el acompañamiento y el apoyo al empleo necesario para que la persona se integre completamente en la plantilla.

Por tanto, les pedimos a los empresarios que nos llamen, que pregunten y nosotros les hacemos todo el plan. Que no se preocupen que no van a estar solos. Sin miedo.

¿Están funcionando las Administraciones públicas?

Es un actor fundamental para que los colectivos vulnerables puedan encontrar un empleo. Hay muchos programas de fomento de empleo para estos colectivos y eso es muy necesario. Es muy necesaria la orientación, la formación y la intermediación laboral.

Pero pienso que tiene que ser un actor más activo para que al final ese empleo sea real y se materialicen procesos de selección. La administración seguro que puede incorporar a muchas más personas con discapacidad.

Muchas personas con discapacidad acaban trabajando en centros especiales de empleo. ¿Se puede fomentar más el emprendimiento en este colectivo?

Hay mucho recorrido. Nosotros tenemos un programa específico de emprendimiento donde damos asistencia técnica a cualquier emprendedor con discapacidad. Cada uno en su medida y con su entorno propicio para ello. Emprender en España, se tenga o no una discapacidad, es difícil y todo el mundo piensa que estás loco. Imagínate si esa persona tiene además una discapacidad. Pero sí que lo vemos como una buena oportunidad, tenemos todas las herramientas y hasta damos una ayuda de hasta 18.000 euros para que puedan emprender el negocio.

¿Cómo estamos en España en materia de inclusión laboral respecto a otros países europeos?

En España estamos muy avanzados. El Grupo Social Once es un operador que tiene 75.000 personas y un 35% son personas con discapacidad. Es un grupo muy potente. Toda la política que despliega la hace para la mejora de las condiciones de vida de las personas con discapacidad.

Este modelo no es único en Europa. Hay otros, pero nosotros somos pioneros y un referente en la inserción laboral de las personas con discapacidad.

¿Cree necesario que haya más cambios legislativos?

Siempre hay que legislar en positivo. Las personas con discapacidad necesitan un acompañamiento y que la administración entienda que hay que desarrollar una serie de medidas para promover su inclusión laboral y social. Muchas veces las personas con discapacidad, sobre todo en entornos rurales, lo tienen muy difícil. Hay que potenciar las oportunidades para todos y no siempre es así. Se puede legislar muchísimo y estamos abiertos a cualquier propuesta.

Depende también de los gobiernos porque con las barbaridades que dijo, por ejemplo, Milei en Argentina…

Claro. Lo de Milei es un punto y aparte y es un extremo horroroso. Pero bueno, yo creo que estamos muy lejos de esa realidad. Creo que España tiene una trayectoria bastante positiva en ese sentido, que entiende que la política social es una política prioritaria para que todo el mundo avance al mismo tiempo y espero que nunca llegue ese tipo de política de Milei.

Comentaba antes que Málaga tiene mucho potencial. ¿En qué momento considera, en general, que está la provincia?

Málaga ha pegado un cambio muy grande en los últimos años. Es una ciudad referente, no solo en Andalucía y en España, sino en el mundo entero y muchísima gente a nivel mundial quiere venirse a vivir y a trabajar a Málaga. Es algo envidiable y es algo que Málaga ha construido. Málaga ha pasado de ser lo típico de la Costa del Sol, de Marbella, de la Jet Set y demás, a ser algo mucho más tecnológico, mucho más de negocio. Muchas empresas han puesto su ojo en Málaga para establecer sus sedes. Málaga tiene mucha potencia, hay muchas posibilidades y está en crecimiento.