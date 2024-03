Harán dos edificios de madera en el Distrito Z en Málaga: lo impulsan los fundadores de Privalia y Juan Velayos

Noticias relacionadas Así avanza la urbanización de Distrito Zeta, el barrio del futuro de Málaga

El futuro Distrito Z de Málaga capital sigue acaparando proyectos inmobiliarios y uno de los más innovadores y sostenibles va a ser el realizado por los fundadores y ex propietarios de la plataforma de venta on line Privalia, Lucas Carné y José Manuel Villanueva, y por el ex CEO de Neinor, Juan Velayos.

Van a construir dos edificios de madera de 4 plantas en los que habrá un total de 73 viviendas de uno, dos y tres dormitorios. Habrá 95 plazas de aparcamientos y trasteros, así como una zona comunitaria con piscina y jardines y un espacio polivalente para habilitar como cocina, zona de celebraciones, gimnasio o coworking. El precio de estas viviendas aún no se ha dado a conocer.

La promotora es Terra Green Living, de la que Juan Velayos es accionista y que forma parte del Grupo JV20. La constructora será 011h, propiedad de los ex dueños de Privalia. Las obras, según han anunciado este jueves, empezarán en primavera.

"Para nosotros es un hito de gran importancia el poder construir nuestro primer edificio en Andalucía y el poder participar en el diseño y la forma del futuro de una ciudad tan maravillosa como es Málaga. Formar parte junto a Terra Green Living de la construcción del barrio del futuro, pensado por y para las personas y el planeta, es un lujo”, ha asegurado Carlos Llibre, responsable de proyectos de 011h.

Infografía del interior de las viviendas.

¿Cómo serán los edificios?

Según explican desde la constructora, toda la promoción está construida con una estructura sobre rasante de madera mediante muros de madera tecnológica certificada o CLT (Cross Laminated Timber). El uso de este material como elemento constructivo principal permite que la promoción almacene más de 1.700 tn de CO2, lo que equivale a la retirada de más de 840 coches de la circulación durante 12 meses. Además, el proyecto de 011h apuesta por la circularidad de sus materiales, lo que implica la utilización de materiales reciclables o reutilizables, minimizando así la generación de residuos presente y futura.

El modelo de 011h, explican desde la compañía, se basa en tres ejes: la construcción por componentes prefabricados, una red de proveedores integrados que habilite una cadena de suministro fiable y escalable y la digitalización de todo el proceso.

Será la primera incursión de la empresa en Málaga y Andalucía, pero ya tiene otros proyectos en España, concretamente en Barcelona, Alicante y L’Hospitalet.