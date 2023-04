José Manuel Inchausti (Mapfre): "Es complicado cubrir el riesgo de un ciberataque a una gran empresa"

Los ciberataques están a la orden del día. Se da por hecho que, antes o después, los ciberdelincuentes van a poner a la empresa en el punto de mira y la única duda es cuándo lo harán. Para intentar que el daño producido sea el menor posible hay que tirar de expertos y analizar la posibilidad de contratar un seguro especializado.

José Manuel Inchausti, vicepresidente de Mapfre y CEO de Mapfre Iberia, ha destacado en un acto empresarial en Málaga que esta aseguradora tiene una cobertura de ciberriesgos dirigida especialmente a pymes, donde ya tienen unas 20.000 pólizas. Esas empresas, además de recibir la indemnización correspondiente en caso de ataque, obtienen la atención de especialistas en prevención.

Inchausti, que ha participado en un encuentro empresarial en Málaga organizado por APD, ha subrayado que es "complicado" dar este mismo servicio a grandes corporaciones. Primero porque, según ha señalado, "nadie reconoce que le han atacado ni el importe" que les ha costado, y así es difícil tener datos suficientes para diseñar una póliza. En segundo lugar, también ha comentado que las grandes compañías ya suelen tener sus sistemas de defensa.

"Cubrir los ciberataques a las grandes corporaciones es una oportunidad, pero su desarrollo no es fácil por esa falta de datos", ha indicado el vicepresidente de Mapfre, quien ha incidido en que "los grandes ataques organizados no se generan en España y la posibilidad de meter a estos delincuentes en la cárcel necesitaría de una colaboración internacional que hoy en día no tenemos".

Defensa del empleo pese a la digitalización

Mapfre empezó a apostar por la transformación digital de la compañía en 2012 analizando cómo podría digitalizar sus operaciones y su relación con el cliente. Para ello utilizó herramientas como el Big Data, el cloud computing o las redes sociales que en estos momentos son habituales pero que hace una década no se escuchaban tanto.

Inchausti ha insistido en la importancia de la digitalización, pero ha precisado que ello no implica el recorte de puestos de trabajo. "Tener una buena App no significa que te cargues el resto de tus canales. Nosotros tenemos 3.000 oficinas en España y 2.000 personas en el call center y nuestra propuesta de valor es que los clientes puedan acceder a la compañía cuando quieran y por el canal que quieran, por lo que seguiremos teniendo la app, las oficinas y el call center", ha dicho.

El vicepresidente de Mapfre también ha hablado de la inteligencia artificial, a la que le ve "una aplicación clara en la compañía" tanto en el call center o los asistentes virtuales como, por ejemplo, en la redacción de cartas. "Mandamos millones de cartas al año y la IA nos puede dar la posibilidad de hacerlas personalizadas a los clientes", ha recalcado.

Dos grandes retos: movilidad y salud digital

En Mapfre tienen claro que hay dos grandes retos por delante en el sector asegurador: la movilidad y la salud digital. En el primer aspecto, Inchausti ha comentado los cambios que trae consigo el vehículo eléctrico, "donde el 40% del valor del coche es solo una pieza, hay que cubrir también el poste de recarga y donde ya no se espera que una grúa te recoja sino que vaya alguien a cargarlo". En cualquier caso, el vicepresidente de Mapfre ha adelantado que prevén lanzar en verano un nuevo seguro que asegure a la persona, independientemente del transporte en el que se desplace.

En el caso de la salud digital, Inchausti ha subrayado que "está teniendo un impacto gigantesco y el 40% de las consultas médicas ya se pueden hacer de forma digital". Hace cuatro años lanzaron Savia Salud Digital que, según el directivo de Mapfre, "es la mejor plataforma de telemedicina de Europa". Ahora tienen 420.000 usuarios registrados y tuvo grandes ingresos especialmente en la pandemia.

La conferencia impartida por Inchausti, a la que han asistido cerca de un centenar de empresarios y directivos en Málaga, ha sido la primera del ciclo que organizará APD y Mapfre en España. Los siguientes encuentros serán en Sevilla (30 de mayo), Bilbao (6 de junio), Oviedo (15 de junio) y Barcelona (13 de septiembre).

