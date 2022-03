Alegría en el campo de Málaga: "La lluvia ha venido estupenda, la tierra se ha tragado cada gota"

Se dice que nunca llueve al gusto de todos, pero en palabras de Javier Moreno, jefe de cultivo de Iberquinoa, "en esta ocasión sí ha sido a gusto de todos" gracias al agua que ha dejado la borrasca Celia. En una época en la que las cebollas o las patatas de la Vega de Antequera están recién plantadas, la lluvia de este lunes ha sido providencial.

Moreno indica que "la lluvia ha venido perfecta, porque la lluvia ha sido estupenda, porque no ha sido torrencial. Ha llovido bien llovido", indica Moreno. "La tierra se ha tragado cada gota que ha caído, se ha aprovechado todo. Es verdad que venimos de una situación pésima. Es un alivión, pero no es suficiente. "El campo no tiene fondo", indica y anuncia que el paisaje "va a cambiar de aquí a unos días gracias al agua".

En algunos cultivos, "como los cereales o mi caso con las habitas baby, que se empiezan a recoger de aquí a unos días, este agua nos garantiza la recolección". La quinoa y otros cultivos de primavera también se van a ver beneficiados: "Nos ha pillado con todo recién sembrado y este agua es muy buena".

Los datos facilitados por Hidrosur, organismo de la Junta de Andalucía, confirman que los embalses empiezan a aumentar sus reservas. En este sentido, el presidente ejecutivo de ASAJA Málaga, Baldomero Bellido, confirma a EL ESPAÑOL de Málaga que la ligera subida de los embalses "se notará también en los siguientes días, porque el agua irá llegando".

Así, en Málaga los siete embalses han aumentado del 30,06% al 30,4% su porcentaje de agua. En datos absolutos, de los 191,58 hectómetros cúbicos, gracias a las precipitaciones del inicio de esta semana han subido hasta los 193,69. Un dato positivo, pero aún insuficiente.

En su opinión, "las lluvias anteriores han sido escasas y repartidas en el tiempo y no solucionaron casi nada; la lluvia que ha caído, tan bien caída, es la que hace falta para paliar la situación de sequía que tenemos". Si estas lluvias continúan, "los cereales pueden continuar con su ciclo", por lo que sería una buena noticia que continuaran las precipitaciones de la misma manera.

"El panorama ha cambiado totalmente con estas lluvias, la verdad es que esto es lo que necesita el campo ahora mismo", indica Bellido. A pesar de los avisos rojo y naranja por fuertes lluvias, han sido pocos los incidentes que ha habido que lamentar y desde el campo valoran muy positivamente este tipo de lluvia persistente, pero no torrencial.

En la actualización de las siete de la tarde, Málaga copaba la clasificación de las precipitaciones en las últimas 12 horas. El acumulado en Casarabonela era de 68,4 hm3, en el Río Turón (Ardales), de 65,6 y en los embalses de Casasola y Conde del Guadalhorce se recogieron 4,7 y 46,6 respectivamente. La Laguna de Fuente de Piedra acumuló 40,1 hm3 durante la jornada (entre las 7 y las 19 horas).

Los incidentes, sin daños personales, han afectado sobre todo a la red provincial de carreteras. Según ha informado la Diputación de Málaga se produjeron desprendimientos en varios puntos de las vías de conexión.

