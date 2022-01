Pedro Moreno Brenes: "La Junta de Andalucía tiene en su mano el futuro de Unicaja Banco"

Pedro Moreno Brenes, el exlíde de Izquierda Unida al Ayuntamiento de Málaga, ha tomado en las últimas semanas un papel como miembro de la sociedad civil. Tras abandonar el Partido Comunista e IU, este profesor de Derecho de la UMA es el creador de Salvemos Unicaja, una plataforma en la que, según afirma, hay más de 9.000 personas apoyando.

Este lunes, además, Macarena Olona se sumó a la lucha política por capitalizar en Andalucía los movimientos en torno a la fusión de Liberbank con Unicaja Banco. Algo que pasa, aparentemente, por solicitar la salida de Braulio Medel, quien actualmente es presidente del patronato de la Fundación Bancaria Unicaja, accionista mayoritaria de la entidad financiera.

Tras el aterrizaje de Olona y Vox en el movimiento contrario a Medel, Moreno Brenes considera que, oficialmente, en la plataforma que él creó está representado todo el arco político y sindical. De cualquier modo, también cree que "la Junta de Andalucía tiene en sus manos el futuro de Unicaja Banco".

Hace unos días Elías Bendodo afirmaba que el PP se bajaba de la plataforma por "la deriva ideológica". ¿Cómo reciben esa noticia?

Cuando yo leo aquella información y luego veo el vídeo, hasta ese momento no tengo ningún dato que me haga pensar que el PP se vaya a desvincular. De hecho, lo que sí tengo es una adhesión por escrito a la plataforma. Por otra parte, también estuvo la portavoz provincial de los populares en la rueda de prensa, por lo tanto, todos los indicios van en la dirección de que el PP está en la plataforma.

Quizá por deformación como jurista, me gusta ser riguroso. La adhesión se hizo por escrito, pero la revocación no puede hacerse en un programa de televisión. A mí me da la impresión de que ante una serie de preguntas muy directas salió con un planteamiento que no tenía previsto.

Si Bendodo ratifica por escrito y de manera clara que el PP se retira, yo entenderé que están fuera de la plataforma con todo el derecho del mundo.

Por otro lado, considero que el argumento que puso sobre la mesa es, en mi opinión, infundado. Habló de la deriva ideológica que había tomado la plataforma. Imagino que es una reacción a mi reunión con un ministro del Gobierno de España (Alberto Garzón), sea del PP, del PSOE...

Este lunes Vox se pronunció en términos muy similares a los suyos. ¿Macarena Olona ha hablado con usted?

No, no hemos hablado. Pero me enteré de que venía y en la medida en la que es un partido presente en el Congreso de los Diputados y en el Parlamento de Andalucía, saludo positivamente que haya mostrado un apoyo a la plataforma y su afán por trabajar en el mismo sentido.

¿Y el resto de partidos? ¿PSOE y Cs en qué punto se encuentran?

PSOE y Cs están a todos los efectos como miembros de la plataforma. De hecho, cuando se les preguntó tras las declaraciones de Bendodo, se ratificaron en su pertenencia. Ahora mismo, está representado todo el arco político y sindical. Yo interpreto que Vox también está apoyándonos. Pido y confío en que se sumen los empresarios.

¿Ha tenido respuesta desde la CEM o la CEA?

He contactado con ellos, pero no he encontrado una respuesta de adhesión. Entiendo que estarán reflexionando, pero los acontecimientos se van precipitando y es necesario mostrar una imagen de unidad. La ciudadanía está por conseguir que Unicaja siga siendo la referencia financiera en Málaga y Andalucía.

En Unicaja Banco tienen claro que la sede nunca va a dejar de estar en Málaga, es algo que está en los acuerdos de la operación con Liberbank. ¿Existe alguna sospecha por su parte de que esto no vaya a ser así?

A ver, los domicilios sociales no son lo más significativo, aunque pueda ser relevante. Si nos vamos a un caso de otra entidad como CaixaBank, actualmente su domicilio social está fuera de Barcelona. La cuestión no es sólo esa. Con mantener unas instalaciones se cubre el expediente.

Aquí la cuestión es dónde está el centro de decisión, el apoyo de toda la estructura central, los servicios operativos... Ese es el nervio de cualquier empresa. Si al final, como consecuencia de la distribución y del organigrama, se llega a que sean los directivos de Liberbank los que tengan el poder, me es indiferente dónde esté el domicilio social. Unicaja habrá desaparecido como entidad, porque será el preámbulo de la absorción por parte del Santander o CaixaBank.

Recientemente se celebró una reunión del patronato de la Fundación Bancaria Unicaja. En ella se votaba la renovación de los cargos. A esta no asistieron ni Antonio Jesús López Nieto ni Carmen Espín. ¿Cómo lo interpreta?

Efectivamente, faltaron dos patronos, uno de la órbita del PSOE, Espín, y otro de la órbita del PP, López Nieto. Lo que pone de manifiesto es que no tuvieron la valentía de romper con Medel; pero tampoco la lealtad de identificarse con aquellos que les pusieron ahí. Se han quedado en un término medio realmente complicado y difícil de justificar.

Por un lado, en el caso de Espín, el PSOE tendrá que actuar. En el de López Nieto se da una circunstancia y es que está ahí en representación de la Junta de Andalucía. Creo que hay un mecanismo para que la Junta, si tiene la voluntad, no renueve a los consejeros y es que releve a López Nieto revocando su nombramiento. La Junta de Andalucía tiene en su mano el futuro de Unicaja.

Además, que López Nieto sea presidente de Unicaja Baloncesto genera un conflicto de intereses evidente. No se puede ser patrono de una fundación, que es un cargo gratuito y, simultáneamente, tener un contrato de trabajo de esa misma fundación. Ese conflicto pasa por que deje uno de los dos cargos, el de patrono o el de presidente.

