El mercadillo ambulante ideal para visitar cada domingo: 100 puestos, antigüedades y piezas de segunda mano

Las claves

Las claves Generado con IA El Rastro de Torremolinos se celebra cada domingo de 09:00 a 14:00 en el Recinto Ferial, junto a la Plaza de Toros y el Palacio de Deportes San Miguel. El mercadillo cuenta con alrededor de cien puestos, especializados en antigüedades, objetos de segunda mano, decoración vintage, vinilos, cerámica y carteles de cine. El ambiente es ideal para coleccionistas, turistas y vecinos que buscan piezas únicas o quieren disfrutar de una mañana diferente. Se recomienda llegar temprano y llevar efectivo, ya que no todos los puestos aceptan tarjeta.

Si vives en la Costa del Sol o estás de visita en Torremolinos, hay un plan que puedes hacer cada domingo: visitar el Rastro, un mercadillo ambulante dedicado a las antigüedades y a los objetos de segunda mano.

A diferencia del mercadillo de los jueves, centrado en ropa, alimentación fresca y artesanía, el Rastro tiene un carácter propio que lo convierte en uno de los planes favoritos tanto de vecinos como de coleccionistas y turistas curiosos.

El Rastro se celebra todos los domingos de 09:00 a 14:00 horas en el Recinto Ferial de Torremolinos, junto a la Plaza de Toros y el Palacio de Deportes San Miguel.

El mercadillo reúne alrededor de cien puestos, lo que lo convierte en un espacio de tamaño manejable, ideal para recorrer sin prisa en una mañana.

Su especialidad son los artículos de segunda mano y las piezas con historia: antigüedades y objetos de decoración vintage, artesanía y cerámica, textil y artículos de cuero, vinilos, pósters, postales y carteles de cine.

Para aprovechar bien la visita conviene llegar temprano, ya que los puestos abren desde las 9:00 y las mejores piezas suelen desaparecer pronto, sobre todo si se busca algo concreto.

Al terminar, hacia las 14:00, es un buen momento para prolongar la mañana en alguna terraza cercana con un café o una tapa.

Conviene también llevar efectivo, ya que en este tipo de mercadillos de segunda mano no siempre es posible pagar con tarjeta.

El Rastro de Torremolinos funciona tanto para quien busca una pieza concreta para su colección de vinilos o de cerámica, como para quien simplemente quiere vivir una mañana sin prisa, entre puestos, gente y objetos con historia.