La fiesta junto al mar en Málaga ideal para visitar este fin de semana: mercadillos, gastronomía y talleres infantiles

Las claves

Las claves Generado con IA El Parque de Huelin acoge la vigésima edición de las Fiestas Marineras, con más de treinta actuaciones de música y baile organizadas por asociaciones vecinales y colectivos del barrio. El tradicional mercado marinero ofrece productos típicos y artesanales, y este año incorpora una zona de asadores de parrilla argentina. La programación incluye animación infantil gratuita cada tarde, talleres para niños y la instalación de un nuevo sombreado en la zona del escenario. El evento culmina el domingo 19 de julio con el Festival de Verdiales, la procesión marítima-terrestre de la Virgen del Carmen y conciertos de música en vivo.

El distrito de Carretera de Cádiz celebra hasta el próximo domingo la vigésima edición de sus Fiestas Marineras, una cita que se ha convertido en uno de los eventos veraniegos para los malagueños que buscan un plan cercano, gratuito y con ambiente familiar.

El Parque de Huelin es el escenario elegido, con más de treinta actuaciones de música y baile a cargo de asociaciones vecinales, peñas y colectivos del barrio, que año tras año dan forma a una programación pensada para todos los públicos.

Uno de los grandes atractivos de estas fiestas sigue siendo el tradicional mercado marinero, donde los visitantes podrán encontrar productos típicos y artesanales.

Junto a él, este año se estrena una zona de asadores de parrilla argentina que se suma a la oferta gastronómica del recinto.

Los más pequeños de la casa también tienen su espacio reservado. Cada tarde, de 19:00 a 21:30 horas, se desarrollará animación infantil gratuita junto a la zona del GO-FIT, con talleres y actividades pensadas para niños.

Otra de las novedades de esta edición es el sombreado fijo instalado en la zona del escenario del faro, una mejora que busca hacer más cómoda la estancia del público durante las calurosas tardes de julio.

La fiesta arranca este miércoles 15 de julio con una intensa jornada de coros y castañuelas de asociaciones vecinales y de mayores del distrito, que se prolongará desde las seis de la tarde hasta más allá de las once de la noche.

El jueves 16 y el viernes 17 el protagonismo pasa a los grupos de baile de las asociaciones vecinales de la zona, con actuaciones desde las siete de la tarde que culminarán con conciertos en directo: el jueves con Ariel Mendoza Cuarteto de Cumbia y el viernes con Los Lolipopers.

El sábado 18 de julio el ambiente se anima con música en vivo y show latino desde las 20:30 horas, al que seguirá un concierto homenaje a Mecano a las 22:00 horas y una sesión de DJ para cerrar la noche.

La programación llega a su fin el domingo 19 de julio, jornada marcada por el Festival de Verdiales Itinerante por la tarde y, como colofón, la salida procesional marítimo-terrestre de la Virgen del Carmen de Huelin desde la parroquia de San Patricio, prevista para las 18:00 horas. La jornada se cerrará con el concierto de Los Hijos del Sol y su música africana.