El mercadillo medieval junto al mar ideal para visitar este fin de semana: 50 puestos, música en directo y talleres gratuitos

Las claves

Las claves Generado con IA El Paseo Marítimo de Estepona acoge este fin de semana el Mercado Mágico, con 50 puestos de artesanía y gastronomía en un entorno decorado especialmente para la ocasión. El evento ofrece talleres infantiles gratuitos, exhibiciones de cetrería, zona de atracciones, tetería árabe y animación itinerante para toda la familia. El programa incluye espectáculos de danza del vientre, música en directo, teatro callejero, pasacalles temáticos, shows nocturnos y personajes fantásticos que interactúan con los visitantes. Las actividades se desarrollan cada día desde las 18:00 hasta la medianoche, con horario ampliado los fines de semana y acceso libre a los talleres infantiles entre las 20:00 y 22:00 horas.

Artesanía, gastronomía, espectáculos y actividades familiares en un entorno decorado para la ocasión junto al mar. Es el nuevo Mercado Mágico que llega a una de las localidades de la Costa del Sol este fin de semana. Concretamente, el Paseo Marítimo de Estepona se transformará desde este viernes en un evento temático que coincidirá con las celebraciones de San Juan y que se prolongará hasta el próximo martes 23 de junio.

El recinto estará ubicado entre el Monumento a La Peseta y el Chiringuito Central, y contará con una ambientación especial pensada para recrear un universo de magia y fantasía. Además, contará con medio centenar de puestos de artesanía y otros.

El mercado abrirá sus puertas cada día a partir de las 18:00 horas, prolongando su actividad hasta la medianoche, con horario ampliado hasta las 00:30 horas los viernes y sábados.

Además de la oferta comercial, el evento ha programado una amplia agenda de actividades pensadas para todos los públicos. Durante las tardes y noches habrá talleres infantiles gratuitos en una carpa interactiva, exhibiciones de cetrería, zona de atracciones, tetería árabe y diferentes propuestas de animación itinerante.

El programa artístico incluirá espectáculos de danza del vientre, música en directo con gaitas y tambores, pasacalles temáticos, teatro de calle y espectáculos de fuego.

Compañías especializadas en teatro itinerante llenarán el recinto de personajes fantásticos como druidas, bufones, criaturas mitológicas o seres del bosque, que interactuarán con los visitantes a lo largo del recorrido.

Los talleres infantiles, uno de los principales atractivos para las familias, se desarrollarán cada día entre las 20:00 y las 22:00 horas, con acceso libre.

Programa

El fin de semana arrancará el viernes 19 de junio con el desfile inaugural a las 20:00 horas y continuará con espectáculos de danza, pasacalles musicales y rituales escénicos, cerrando la jornada con un espectáculo de fuego.

El sábado y el domingo concentrarán algunas de las actuaciones más vistosas, con exhibiciones de cetrería, danza, teatro callejero y shows nocturnos que se extenderán hasta la medianoche. El domingo, además, se incluirán propuestas de acrobacias aéreas y espectáculos de telas.

Ya el lunes y martes, el ambiente se tornará más itinerante con la presencia de bufones recorriendo el mercado, pequeñas escenas teatrales y actividades temáticas que culminarán ambas noches con espectáculos de pirotecnia.

Desde el Ayuntamiento se ha subrayado el carácter familiar del evento, que busca consolidarse como un punto de encuentro para vecinos y visitantes en plena temporada estival. El objetivo, señalan, es ofrecer una experiencia inmersiva donde se combinen cultura, ocio y comercio local en un mismo espacio.