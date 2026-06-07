El pueblo ideal para darse un chapuzón en su parque acuático: 2.000 m2 y 14 zonas de juego

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Las claves Generado con IA Alhaurín el Grande cuenta con un parque acuático infantil y juvenil de 2.000 m², con 14 zonas de juego. Las instalaciones están divididas en Splash Park, Water Park y una burbuja hinchable semisumergida de 7,5 metros. El parque funciona entre mayo y agosto, dirigido a menores de 12 años, con entrada de 4 euros solo para niños. Alhaurín el Grande también destaca por su oferta cultural, como la iglesia de la Encarnación y el Museo del Pan.

No hace falta viajar hasta la costa ni pagar una cara entrada para disfrutar de los parques acuáticos en pleno verano malagueño. Alhaurín el Grande, municipio de algo más de 27.000 habitantes del interior de Málaga, cuenta desde 2023 con un parque acuático infantil y juvenil que ha revolucionado el ocio estival en la zona.

Ubicado en el recinto del Polideportivo Municipal, el parque ocupa una superficie de 2.000 metros cuadrados.

Las instalaciones se articulan en tres grandes zonas diferenciadas. El Splash Park ocupa unos 300 m² y concentra los 14 juegos acuáticos del recinto, pensados especialmente para los más pequeños: toboganes de distintos tamaños, chorros de agua y un pavimento antideslizante.

El Water Park sube la intensidad con toboganes semisumergidos de mayor envergadura que incorporan un gran cubo volcador y caños de agua.

La tercera zona es una burbuja hinchable de 7,5 metros de diámetro semisumergida en una piscina circular de unos 100 m², similar a un castillo inflable pero con agua.

Cada año, el parque entra en funcionamiento entre mayo y junio y permanece abierto hasta finales de agosto, de lunes a sábado. El horario entre semana es de 10.00 a 14.00 horas y de 17.30 a 20.30 horas; los sábados, de 9.30 a 13.30 horas.

El parque está destinado exclusivamente a niños y niñas menores de 12 años. Para acceder a sus instalaciones, será necesario adquirir una entrada con un coste simbólico de 4 euros por menor.

Los adultos que acompañen a los menores no tendrán que abonar entrada, lo que facilita el acceso a las familias y fomenta la participación conjunta en esta actividad recreativa.

El Ayuntamiento recuerda a las familias la importancia de utilizar escarpines o chanclas cerradas durante su estancia en el parque. Este tipo de calzado favorece la seguridad en superficies mojadas y reduce el riesgo de caídas o resbalones.

Para más información o para resolver cualquier duda, las personas interesadas pueden dirigirse a las oficinas del Polideportivo Municipal o contactar con el Área de Deportes al teléfono 952 49 12 16.

Qué visitar

Además de su parque acuático, Alhaurín el Grande ofrece numerosos atractivos. La iglesia de la Encarnación, con su imponente presencia en la plaza Baja, es uno de los monumentos más destacados, y fusiona distintos estilos arquitectónicos a lo largo de los siglos.

La plaza del Convento, con su encanto andaluz, está llena de bares y terrazas, y la ocupa también la ermita y cofradía de la Santa Vera Cruz junto al Ayuntamiento, con sus columnas romanas frente a un bonito mirador.

Resulta de especial interés el Molino de los Corchos, así como el Museo del Pan, el Museo de la Agricultura y el mercado de mayoristas.