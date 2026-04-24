El pueblo de Málaga que celebra un mercadillo gastronómico con más de 500 productos: catas y talleres

Las claves

Las claves Generado con IA Benalmádena celebra la Feria Sabor a Málaga del 24 al 26 de abril con más de 500 productos de 36 productores de la provincia. El evento incluye talleres, degustaciones, catas y 'showcookings' a cargo de chefs locales, además de actuaciones musicales. La feria se desarrolla en la plaza Adolfo Suárez de Arroyo de la Miel, con actividades para todos los públicos y horario de 11:00 a 21:00 (viernes y sábado) y hasta las 20:00 el domingo. Entre las actividades destacan demostraciones culinarias, catas de aceite de oliva y quesos, talleres infantiles y degustaciones de productos típicos malagueños.

Talleres, degustaciones, catas y ‘showcookings’ a cargo de chefs de restaurantes locales, además de actuaciones musicales. Son algunas de las más de 20 actividades que tendrán lugar este fin de semana en Benalmádena, que acoge por tercer año consecutivo la Feria Sabor a Málaga. Del 24, al 26 de abril, 36 productores de toda la provincia de Málaga se dan cita en la plaza Adolfo Suárez de Arroyo de la Miel.

Los comerciantes mostrarán la rica despensa provincial con más de 500 productos, procedentes de 23 municipios: Alhaurín el Grande, Álora, Antequera, Ardales, Arriate, Benamocarra, Cártama, Coín, Colmenar, El Burgo, Faraján, Fuente de Piedra, Málaga, Mijas, Moclinejo, Mollina, Nerja, Pizarra, Ronda, Villanueva de la Concepción, Villanueva de Tapia, Villanueva del Trabuco y Yunquera.

Durante tres jornadas, vecinos y visitantes podrán disfrutar de una experiencia en torno a los productos locales en horario de 11:00 a 21:00 horas el viernes y sábado, y de 11:00 a 20:00 horas el domingo.

El día de inicio, viernes 24 de abril, a las 11:30 horas se celebrará un ‘showcooking’ del restaurante Bocai Sabor a Cai, seguido a las 12:30 por una demostración culinaria del restaurante El Quebracho. A las 13:30 llegará la ‘hora de la tapa’, con degustaciones acompañadas de cerveza o cócteles, aceitunas y aperitivos.

Por la tarde, continuarán las actividades a las 16:00 con música y ambiente en el espacio Sabor a Málaga. A las 18:00 se pondrá el foco en los embutidos malagueños con una actividad divulgativa y de degustación, mientras que a las 19:00 el grupo Gran Premio ofrecerá un concierto en directo. La jornada concluirá a las 21:00 horas.

El sábado 25, a las 11:30, el restaurante Sushi Meshi protagonizará una demostración culinaria de cocina fusión, seguido a las 12:30 por el restaurante Moscatel 45 con una propuesta de alta gastronomía mediterránea. A las 13:30, el protagonismo será para el aceite de oliva virgen extra con una cata y taller dedicado a descubrir los secretos del AOVE malagueño.

La música volverá a ambientar la tarde desde las 16:00 y a las 18:00 se celebrará una actividad centrada en los quesos malagueños, con degustación y explicación de sus variedades, mientras que a las 19:00 tendrá lugar la actuación en directo del grupo Benalrock80. La jornada se cerrará a las 21:00 horas.

Por último, el domingo 26, a las 12:00 se desarrollará un taller infantil de la mano de Las Delicias de Mi Noe, seguido a las 13:00 por una actividad donde los más pequeños podrán crear y decorar sus propias galletas. A las 14:00 se presentarán distintas elaboraciones gastronómicas con rulo malagueño como ingrediente principal.

A las 18:00 se celebrará una degustación centrada en la merienda malagueña, con productos como bizcochos, miel y café, y el broche final lo pondrá a las 19:00 la sesión musical de Dj Kaya, antes del cierre definitivo de la feria a las 20:00 horas.