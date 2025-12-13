El bonito belén viviente que cada año organiza un pueblo de Málaga en Navidad: "Los vecinos dan vida a las escenas"

Los belenes vivientes son una de las tradiciones navideñas más entrañables de España, donde vecinos y vecinas se convierten en protagonistas de escenas bíblicas para recrear el nacimiento de Jesús.

Más allá de ser un espectáculo, estos belenes permiten revivir la historia y los oficios tradicionales, al mismo tiempo que fomentan la participación comunitaria y acercan la Navidad a grandes y pequeños con una experiencia única y llena de autenticidad.

En la provincia de Málaga existen varios belenes de este tipo. Uno de los más tradicionales está en la barriada de Las Protegidas, en pleno corazón de Nerja.

Este diciembre vuelve a convertirse en uno de los escenarios navideños más singulares de la provincia. Su tradicional Belén Viviente, ya consolidado como una cita imprescindible del calendario del pueblo, atrae cada año a cientos de personas.

Este año se podrá visitar el 21 de diciembre, de 16:00 a 20:00 horas, tras meses de trabajo por parte de los vecinos, que son los que dan vida a estas tradicionales escenas.

Lo que distingue al belén nerjeño es la implicación del propio vecindario. Decenas de residentes participan voluntariamente para transformar la Plaza de Andalucía en un pequeño Belén de la época: pastores, carpinteros, lavanderas, artesanos y figuras bíblicas cobran vida gracias a quienes, con entusiasmo y dedicación, dan forma al proyecto.

Los asistentes pueden pasear entre establos, puestos de mercado, talleres de oficios tradicionales y zonas que evocan la historia del nacimiento de Jesús.

La ambientación, cuidada al detalle, se elabora a mano durante semanas: desde la confección de los vestuarios hasta la recreación de estructuras que imitan construcciones antiguas. Cada rincón refleja el esfuerzo colectivo de un barrio que se vuelca cada año para mantener viva esta tradición.

El evento no solo destaca por su valor cultural, sino también por su capacidad para dinamizar la vida social del municipio. Familias enteras se reúnen para disfrutar de una actividad que combina turismo, identidad local y participación comunitaria.

No es casualidad que el Belén Viviente de Nerja haya sido reconocido como Fiesta de Singularidad Turística Provincial, un aval que certifica su importancia dentro del patrimonio cultural malagueño.

Una tradición que continúa creciendo y que cada año invita a vecinos y visitantes a vivir la Navidad con un espíritu más humano y cercano.