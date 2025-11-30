El espectacular belén que puedes visitar gratis esta Navidad en Málaga: 250 metros cuadrados y 1.900 figuras

Los belenes son una de las tradiciones navideñas más arraigadas. Cada diciembre, hogares, iglesias, ayuntamientos y asociaciones levantan estas representaciones del nacimiento de Jesús. En Málaga se crean numerosos espacios de este tipo cada año, algunos de ellos de grandes dimensiones.

Es el caso del Belén de la Diputación de Málaga, que se puede visitar de manera gratuita en su sede en calle Pacífico, con una superficie de 250 metros cuadrados.

Destaca por representar los rincones más significativos de Málaga a nivel monumental y paisajístico, así como las costumbres malagueñas en sus numerosas escenas.

Este belén estará abierto hasta el 5 de enero de 2026, y es fruto de un trabajo de nueve meses por parte del belenista malagueño Diego Alonso, con la colaboración de Juan Francisco Moreno.

Este año brinda una nueva orografía en el 90% de su superficie, con algunas novedades como el puente del Tajo de Ronda, cuatro fuentes, entre las que se encuentra la de La Olla, diez edificaciones, cuatro plazas nuevas, la ampliación de la zona de Egipto y la incorporación de 50 figuras de barro.

En total, el belén cuenta con 1.900 figuras de barro entelado de 21 centímetros, realizadas por acreditados artesanos —muchas de ellas móviles— y más de 20.000 miniaturas.

Asimismo, no faltan los efectos especiales, como el humo, las hogueras, las estrellas de fibra óptica, y la narración del locutor malagueño Diego Gómez, con los arreglos musicales de Tony Carmona.

Se caracteriza por reflejar las costumbres y los rincones de la provincia más significativos, como la Farola y la entrada al Puerto de Málaga, el Torcal de Antequera y la Iglesia del Carmen del Perchel.

Belén de la Diputación de Málaga.

También hay escenas que hacen referencia a las costumbres malagueñas, como las figuras del biznaguero, el cenachero, el espetero de sardinas, los paseros, así como los olivos, naranjos y los balates típicos de los campos, donde se cultiva una gran diversidad de frutas y verduras.

Además, representa 19 escenas bíblicas, desde la Anunciación a la Virgen María hasta el regreso de la Sagrada Familia a Nazaret.

El horario de visita es de lunes a domingo de 10:00 a 21:00 horas, los días 24 y 31 de diciembre de 10:00 a 14:00 horas y 25 de diciembre, 1 de enero y 6 de enero permanecerá cerrado.