El bonito parque de Málaga ideal para un paseo: con 74.000 m², un lago y barcas de alquiler

Este maravilloso entorno dispone de senderos rodeados de abundante vegetación, un mirador con vistas impresionantes y una amplia zona infantil. Más información: El bonito parque a menos de 20 minutos del centro de Málaga que no te puedes perder: "Un lugar único para pasear"

El verano en Málaga siempre es esperado con entusiasmo: es sinónimo de sol, playa y calles llenas de vida. La ciudad se abarrota de visitantes y las terrazas se convierten en punto de encuentro. Sin embargo, muchos también desean que pase pronto el calor sofocante.

Es cierto que en la Costa del Sol, la cercanía al mar evita que sea una de las ciudades más calurosas de España. Pero la humedad y las altas temperaturas provocan una sensación de calor extremo.

Para combatir el intenso calor, muchos optan por hacer escapadas a los pueblos del interior, refrescarse con un baño en las playas de Málaga o recorrer a la sombra los parques de la provincia.

En los últimos años, una de las actividades que más seguidores ha ganado es visitar el espectacular Parque de la Batería de Torreblanca, más conocido como Parque de la Batería, para refrescarse y pasar un rato agradable al aire libre.

Este impresionante espacio, situado en Torremolinos, a pocos pasos del centro del pueblo, es un extenso parque que cuenta con su propio lago, una rica diversidad de plantas y zona infantil, garantizando diversión para visitantes de todas las edades.

Málaga es reconocida como la ciudad del mar y la luz. Situada en un enclave privilegiado de la Costa del Sol y bañada por un clima mediterráneo, la ciudad ofrece una combinación de playas, paseos marítimos y espacios verdes que aportan frescor y color, en medio del animado ritmo urbano.

Por ello, espacios como el Parque de la Paloma o el Parque de La Laguna se transforman en lugares ideales para los malagueños, especialmente durante la primavera y el otoño.

Uno de los lugares que más popularidad ha ganado recientemente es el Parque de la Batería, en Torremolinos. A menos de 25 minutos de la capital malagueña, este impresionante espacio destaca por su belleza y la amplia variedad de actividades que ofrece a sus visitantes.

Cuenta con 74.000 metros cuadrados e incluye un área infantil donde los más pequeños pueden divertirse, con atracciones como un carrusel. También se puede ver y explorar los restos de la antigua batería militar, con búnkeres y cañones.

El parque está lleno de numerosos senderos rodeados por palmeras, cipreses y diversa vegetación, además de varias fuentes y áreas para descansar. Además, dispersas por el parque, hay casetas que en el pasado servían para los centinelas y que hoy en día añaden un toque histórico al lugar.

Destaca la torre mirador de 15 metros de altura que ofrece vistas espectaculares de la costa, la Bahía de Málaga y la sierra, convirtiéndose en un lugar perfecto para tomar fotos. Y tampoco pasa desapercibido un amplio lago donde es posible alquilar barcas de remos y disfrutar de un paseo relajante.

Hay que señalar que el parque tiene un horario: abre de 7:30 de la mañana a 23:00 de la noche, todos los días de la semana. La entrada es completamente gratuita, por lo que cualquier persona puede acceder y disfrutar de un rato de tranquilidad.

El Parque de la Batería se ha consolidado como uno de los lugares preferidos para aquellos que buscan escapar del calor y el bullicio diario sin alejarse de la ciudad. Su extensión, su entorno natural y su ambiente familiar lo hacen una visita imprescindible tanto para malagueños como para turistas.