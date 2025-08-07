Ferias en Málaga durante el mes de agosto: la provincia se llena de fiestas patronales

Durante el mes de agosto, la provincia de Málaga se llena de eventos. Las protagonistas son las ferias y fiestas patronales, unas festividades con mucha tradición que aúnan gastronomía, música y actividades de todo tipo. Cada año tienen lugar sobre las mismas fechas, aunque los días suelen variar en función del calendario.

La Feria de Málaga es una de las citas más importantes, que este año tendrá lugar del 16 al 23 de agosto. Una de sus principales novedades es la portada, inspirada en el ‘Quiosco del Embarcadero de la Reina’.

La portada, con 29 metros de altura y 37 metros de ancho y cubierta por 145.000 puntos de luz tipo led. Además, la inversión en la portada ha sido de 287.067 euros, lo que la convierte en la más cara de la historia de la ciudad.

Pero la Feria de Málaga no será la única que celebra su semana grande en agosto: numerosos pueblos de Málaga contarán este mes con fiestas patronales. Estas son algunas de las que no te puedes perder.

Ferias de la provincia de Málaga en agosto

-Feria de Gaucín. Se celebra del 7 al 10 de agosto.

-Feria de Jimera de Líbar. Del 4 al 10 de agosto.

-Feria de Manilva. Se celebra del 6 al 10 de agosto.

-Feria de Teba. Se celebra del 6 al 10 de agosto.

-Feria de Alameda. Se celebra del 7 al 10 de agosto.

-Feria de Villanueva del Rosario. Se celebra del 7 al 10 de agosto. Conocida como la Feria del Emigrante.

-Feria de Chilches. Se celebra del 7 al 10 de agosto.

-Feria de Iznate. Se celebra el 9 de agosto.

-Feria de El Morche (Torrox). Se celebra del 13 al 17 de agosto.

-Feria de Benalmádena Pueblo. Se celebra del 13 al 17 de agosto.

-Feria de Benahavís. Se celebra del 14 al 17 de agosto.

-Feria de Villanueva de la Concepción. Se celebra en torno al 15 de agosto.

-Feria de Tolox. Se celebra el 16 de agosto.

-Feria de Pizarra. Se celebra hasta el 18 de agosto.

-Feria de Málaga capital. Se celebra del 16 al 23 de agosto.

-Feria de Antequera. Se celebra del 20 al 24 de agosto.

-Feria de Cortes de la Frontera. Se celebra del 21 al 25 de agosto.

-Feria de Guaro. Se celebra del 28 al 31 de agosto.