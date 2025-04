La mejor ruta del vino de España está en Málaga: “El objetivo es que conozcan el territorio a través de nuestros productos”

La Ruta del Vino de Ronda y Málaga, premiada en los 'Best in Class Wine Awards 2024'.

La Ruta del Vino de Ronda y Málaga ha sido reconocida como la "Mejor Ruta del Vino por Descubrir" en los prestigiosos premios Best in Class Wine Awards 2024, organizados por la Guía WineUp!, cuyo objetivo es poner en valor la excelencia, calidad y singularidad del mundo del vino.

La entrega de galardones tuvo lugar ayer en Tomelloso (Ciudad Real), donde se celebró una gala que reunió a grandes nombres del sector vitivinícola. Esta nueva categoría, instaurada por primera vez este año, reconoce rutas emergentes con gran potencial enoturístico.

“La ruta del vino se certificó como Ruta del Vino de España en 2013 y, desde entonces, se ha realizado una labor muy importante para ampliarla y llegar a abarcar toda la provincia. Este galardón, que nos llena de orgullo, supone un reconocimiento al trabajo realizado en todos estos años y nos anima a seguir trabajando en la misma línea y con la misma ilusión. Además, nos satisface especialmente que este premio haya partido de la votación del público, pues, sin lugar a dudas, nuestro principal objetivo es que el consumidor final valore nuestros vinos y conozca nuestros territorios a través de ellos”, ha manifestado José María Losantos, presidente de la Ruta del Vino de Ronda y Málaga.

Los Best in Class Wine Awards reconocen a los mejores vinos del año en categorías como tinto, rosado, espumoso, brandy o mejor relación calidad-precio. También otorgan los premios The Spanish Monovarietal Wine Ambassador a los mejores vinos monovarietales.

Asimismo, conceden cada año premios a categorías votadas por el público, como mejor bodega revelación, proyecto enoturístico, iniciativa de internacionalización, joven talento de la sumillería o institución destacada del año.

En esta edición, y por primera vez en estos premios, se ha instaurado la categoría de “mejor ruta del vino por descubrir”, siendo galardonada la Ruta del Vino de Ronda y Málaga (rutavinorondamalaga.com), en la que también competían las rutas del vino La Mancha, Cigales y Sierra de Francia.

La Guía Wine Up!, organizadora del evento, fue reconocida en 2023 como la mejor guía de vinos de España por los IWC Industry Awards Spain. Sus valoraciones se realizan mediante catas a ciegas y sin coste para las bodegas participantes.

La Gala de Premios contó además con el homenaje a Sarah Jane Evans MW, gran conocedora de nuestras zonas de producción vitivinícolas malagueñas y de nuestros vinos, que ha sido elegida Personaje del Año 2024 por su trayectoria profesional y su labor de divulgación de los vinos españoles en el ámbito internacional.