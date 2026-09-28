Alberto Díaz da instrucciones a sus compañeros en el duelo contra el Real Madrid acb Photo / Víctor Carretero

Alberto Díaz, otra piedra en el inicio del camino para el Unicaja: baja de 6 a 8 semanas

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Las claves Generado con IA Alberto Díaz, capitán del Unicaja, sufre una lesión muscular en el isquiotibial izquierdo y estará de baja entre 6 y 8 semanas. La baja de Díaz se suma a las de Kalinoski, Tyson Pérez y Nzosa, dejando al Unicaja con una plantilla muy mermada por las lesiones. La lesión complica el cumplimiento de la norma de la BCL, que exige cinco jugadores 'cupo', ya que el equipo solo cuenta actualmente con cuatro. La dirección deportiva deberá buscar soluciones para cubrir la ausencia de Díaz y mantener la competitividad del equipo en el inicio de la temporada.

Hubo muy buenas noticias en el debut del Unicaja en la Liga Endesa, donde casi se lleva el gato al agua en el Movistar Arena contra el todopoderoso Real Madrid.

Pero también se torció el gesto. Alberto Díaz se rompió y mete en -más- problemas al conjunto de Txus Vidorreta, muy castigado por las lesiones y la salud de sus jugadores.

Fue en el tercer cuarto en un ataque a la contra cuando el capitán cajista notó el 'crack' y se fue directo al banquillo sin ni siquiera poder continuar con la defensa de la continuación de la jugada. Dijo basta.

El Unicaja ha confirmado en la tarde de este lunes que Díaz tiene una lesión muscular en el isquiotibial de la pierna izquierda que le mantendrá lejos de las pistas entre 6 y 8 semanas.

Era una daga en un equipo con una rotación corta por las lesiones y también decisiones del técnico vasco, que apenas contó con Djedovic y que viajó a Madrid sin Kalinoski, Tyson Pérez y Nzosa, tres bajas de larga duración.

Vidorreta se quedó con solo nueve jugadores para un tramo final del partido en el que entró por delante y maniatando al Real Madrid.

Pero la lesión de Alberto Díaz mermó el plan inmediato y también en el corto y medio plazo. ¿Qué perdió el Unicaja sin su capitán? Lo explicó Vidorreta en la sala de prensa. Mantener el nivel defensivo, especialmente contra el juego exterior del Madrid y contra los ataques "en llegada" de los blancos. Alberto era el arma para intentar frenar a Maledon, el mejor merengue en la noche del domingo.

Eso sobre el choque concreto contra el Real Madrid. Pero en el corto y medio y plazo el agujero es mayor, porque Unicaja pierde a otro jugador más para varios partidos después de firmar a Matt Thomas como temporero por dos meses para suplir la baja de Kalinoski.

Además, Alberto Díaz supone un cupo menos para Vidorreta, que ha visto cómo se la han caído varios. Además del capitán, están fuera Tyson Pérez y Nzosa, lo que reduce el número a cuatro jugadores cupo -formación-: Melwin Pantzar, Nihad Djedovic, Jonathan Barreiro y Willy Hernangómez.

La BCL está a la vuelta de la esquina y las normas exigen cinco jugadores cupo en cada convocatoria. A ver cómo se las ingenia Vidorreta o la dirección deportiva para solucionar este problema.

El "me he roto" que repetía Alberto en el banquillo cuando abandonó la pista deja un boquete que habrá que hilar fino para tapar. Aunque el capitán no tenga quien lo supla.