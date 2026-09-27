89-87 | El Unicaja exige al Madrid pero cae en el estreno de la ACB

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Las claves Generado con IA El Unicaja cayó 89-87 ante el Real Madrid en el debut de la Liga Endesa tras un partido muy igualado. El equipo malagueño tuvo la última posesión para ganar, pero Noua no pudo anotar desde su campo. Willy Hernangómez fue uno de los jugadores más destacados con 20 puntos y 23 de valoración. Unicaja, pese a las bajas y problemas físicos, compitió hasta el final y mostró una imagen muy competitiva.

Después de lo visto hace dos semanas, el Unicaja iba a estrenarse en la Liga Endesa al Movistar Arena como el que va al matadero. Pero aunque derrotado (89-87), salió muy vivo de la capital madrileña tras exigirle al Real Madrid hasta el último segundo del partido que cerraba la primera jornada de la ACB.

El equipo de Txus Vidorreta tuvo el último balón para ganar, con solo tres segundos. A falta de 3,5 segundos, Campazzo tuvo dos tiros libres. Metió el primero y tiró a fallar el segundo para impedir la última posesión al conjunto malagueño. Noua agarró el rebote pero tiró muy forzados desde su campo. Ese fue el camino recorrido por el equipo malagueño desde el Trofeo Costa del Sol, cuando fue apalizado por el Madrid (-39). A los malagueños le faltaron piernas al final, con una rotación muy mermada. La presencia de Djedovic fue testimonial y Alberto Díaz se fue cojeando al banquillo en el tercer cuarto.

Pero si hay que hablar de nombres propios, Willy Hernangómez eligió 'su' casa para mostrar todos su credenciales, compartiendo MVP de la noche con Maledon y Amine Noua (23 de valoración y 20 puntos). Fue precisamente Noua el que devolvió al Unicaja al duelo cuando parecía que no iba a llegar al final. Fue un debut con derrota pero que da licencia para pensar en el que el Unicaja más competitivo está de vuelta.

Brazdeikis puso por delante al Unicaja desde el perímetro para el 8-9. El Unicaja le mantuvo la cara al Madrid de inicio. Noua luego replicó con otro bingo de tres para el 12-12. El ritmo de inicio fue lento. Ninguno de los equipos pudo correr. Hunt se cargó pronto con dos faltas y se fue al banquillo enfadado. Willy con fortuna puso el 12-16. El Unicaja hizo dudar al Madrid en este primer cuarto. Pero el juego no fluyó nada en los primeros diez minutos.

Lukosius respondió con un triple a un parcial de 7-0 del Madrid para igualar de nuevo a diecinueve a falta de un minuto. Pero Cabarrot le dio ventaja a los blancos al final del primer cuarto con una secuencia de cinco puntos que Lukosius apretó para el 23-22.

El Madrid amagó con el despegue en el segundo cuarto pero Unicaja lo sostuvo. Algún triple se salió e impidió sin embargo a los de Vidorreta tomar la alternativa. Pero cuando el partido se aceleró el Madrid se manejó mejor que el equipo malagueño y puso la máxima en seis puntos (40-32). Hasta Brazdeikis cogió la metralleta y el Unicaja se fue uno arriba a los vestuarios (46-47).

Campazzo abrió fuego con un triple tras el descanso pero el Unicaja no tembló. Con Willy protagonista en los dos aros, el conjunto de Vidorreta siguió haciendo trabajar al Madrid. En ataque no había lucidez para tomar el mando, pero en defensa el Unicaja iba creciendo y creciendo.

El punto más negativo llegó con Alberto Díaz, que encendió las alarmas en un ataque y se fue directamente al banquillo cojeando. Pero ahí el Unicaja abrió una mini brecha con el Madrid dando la sensación de estar fuera del partido. Pedro Martínez paró el partido con 59-61 para impedir que el conjunto malagueño siguiera castigando. Un alley-oop de WH14 para el 62-67 ponía la guinda a un cuarto casi perfecto del madrileño. Pantzar puso la máxima para el Unicaja desde el tiro libre (65-71) para finalizar el tercer cuarto.

Willy continuó su estado de gracia y Noua desatascó con cinco puntos consecutivos para el 70-78 a falta de seis minutos. El Madrid empezó a estrechar el marcador y el Unicaja se cargó con cinco faltas con la cuarta de Hunt con cuatro minutos por delante. Campazzo puso el 81-81 con un triple y el Unicaja ya mermado físicamente. Willy fallaba personales, a Noua se le salían los triples. Pero el marcador era 84-83 a falta de un minuto y medio. Y el Unicaja entró por delante al último minuto (84-85). Cabarrot castigó desde su casa y a Brazdeikis se le nubló el horizonte para igualar.

Con catorce segundos y posesión, el Unicaja estaba a un triple de mandar el duelo a la prórroga, pero se enredó el partido y Noua tras rebotear tiró al tablero desde su campo para el 89-87 final. Esta versión del Unicaja es muy convincente.

Ficha técnica:



89 - Real Madrid (23+23+19+24): Campazzo (15), Abalde (9), Luwawu-Cabarrot (14), Pradilla (7) y Tavares (4) -cinco inicial-, Shulga (4), Okeke (2), Maledon (17), Deck (9), Llull (-), Jones (8) y Sarr (-).



87 - Unicaja (22+25+24+16): Perry (9), Hunt (7), Brazdeikis (14), Noua (18) y Kravish (3) -cinco inicial-, Barreiro (-), Díaz (-), Lukosius (9), Djedovic (-), Pantzar (7) y Hernangómez (20).



Árbitros: Antonio Conde, Sergio Manuel y Roberto Lucas. Eliminaron por faltas a Ignas Brazdeikis, del Unicaja (min.40).



Incidencias: Partido de la primera jornada de la Liga Endesa disputado en el Movistar Arena ante 8.123 espectadores. Antes del encuentro, el Real Madrid presentó el título de la Supercopa de la Euroliga ante su afición.