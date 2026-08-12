Calendario de la Liga Endesa 26/27: el Unicaja empieza fuerte

Kendrick Perry lanza a canasta durante el Unicaja vs. Joventut de Badalona de la Liga Endesa. acb Photo / Mariano Pozo

Las claves

Las claves Generado con IA Unicaja debutará en la Liga Endesa 26/27 visitando al Real Madrid en la primera jornada. El primer partido en casa del Unicaja será contra La Laguna Tenerife, equipo que entrenó Txus Vidorreta los últimos diez años. La Liga comenzará el 26 de septiembre y terminará el 23 de mayo, con los playoffs entre el 25 de mayo y el 29 de junio. El Unicaja recibirá al FC Barcelona, Valencia Basket y Real Madrid en el Martín Carpena en fechas destacadas del calendario.

El Unicaja empieza por todo lo alto la temporada visitando al Real Madrid en la primera jornada de la Liga Endesa. Y el primer rival en el Martín Carpena será La Laguna Tenerife, con el morbo servido al ser el equipo en el que Txus Vidorreta, nuevo técnico cajista, ha estado los últimos diez años. Será, sin embargo, un déjà vu, ya que los tres equipos conforman el cartel del Trofeo Costa del Sol.

El calendario de La Liga Endesa 2026-2027 se ha conocido este miércoles 12 de agosto. La competición arrancará el fin de semana del 26 y 27 de septiembre y finalizará el 23 de mayo.

Los playoff se disputarán entre el 25 de mayo y concluirán el 29 de junio como máximo, en función de la cantidad de partidos que se jueguen en las eliminatorias.

La afición cajista ya conoce, por tanto, la hoja de ruta de su equipo para esta nueva era pos Ibon Navarro, con Txus Vidorreta en el banquillo, la guardia pretoriana en la plantilla y varias caras nuevas.

Con las fechas ya definidas, Unicaja visitará el Movistar Arena el domingo 27 de septiembre a las 19:00 horas y recibirá La Laguna Tenerife el sábado 3 de octubre a partir de las 19:30 horas.

La jornada 17, la que cierra la primera vuelta y confirma los equipos que se clasifican para la Copa del Rey, medirá al Unicaja contra Kosner Baskonia en el Buesa Arena de Vitoria.

El Unicaja cerrará la competición como local en el Carpena contra Leyma Coruña el fin de semana del 23 de mayo.

Otras fechas de especial interés para la afición del Unicaja las visitas del FC Barcelona -domingo 1 de noviembre, 19:00 horas-, del Valencia Basket -domingo, 06 de diciembre, 19:00 horas-, y del Real Madrid -domingo 9 de mayo, 19:00 horas- al Martín Carpena.

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