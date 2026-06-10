Ibon Navarro dice adiós: "Entrenar a Unicaja requiere un estado mental, un optimismo y una energía que ya no tenía"

Las claves

Las claves Generado con IA Ibon Navarro se despide como entrenador del Unicaja tras casi cuatro temporadas, alegando desgaste físico y mental, y pérdida de energía e ilusión. Durante su etapa, Navarro conquistó siete títulos con el club y fue reconocido por devolver la autoestima y el carácter competitivo al equipo. El técnico rechazó una ampliación de contrato, explicando que tanto él como el club necesitaban nuevos caminos y que su plan siempre fue dejar un legado positivo. Navarro expresó su deseo de continuar su carrera fuera de España y se mostró especialmente emocionado durante su despedida, acompañado por jugadores y leyendas del club.

La etapa dorada de Ibon Navarro queda definitivamente cerrada. Explicaciones del técnico vitoriano de por medio. Desgaste, falta de energía, ilusión, salud mental y física son algunos de los argumentos que el ya expreparador cajista puso sobre la mesa para contextualizar su despedida, "inesperada" para López Nieto. Rechazó una ampliación de contrato por dos temporadas y su nombre ya está en la Historia, con mayúsculas, del club de Los Guindos.

Ibon Navarro compareció en la sala de prensa del Martín Carpena para despedirse de un club con el que ha conquistado cinco títulos y al que devolvió la autoestima y el carácter competitivo durante sus tres temporadas y media al frente del banquillo.

Quisieron acompañar a Ibon en su despedida el director deportivo Juanma Rodríguez, los miembros de su staff técnico así como el capitán Alberto Díaz y Olek Balcerowski en una sala de prensa del Martín Carpena atestada. Berni Rodríguez y Carlos Cabezas, leyendas cajistas, también estuvieron presentes.

El club expuso todos los títulos conquistados en la era Ibon Navarro, siete nada menos.

"No seré el entrenador del Unicaja". Así empezó su comparecencia Ibon Navarro, pausado, con la calma de una intervención bien preparada. Tiró de cronología para explicar sus últimos meses como entrenador del Unicaja, empezando por la última semana del mes de enero, en la que "Antonio y Juanma" le organizaron una comida para proponerle una ampliación por dos años de su contrato, que expiraba en 2027. "Supuso un orgullo para mi".

Pero "ya en aquel momento transmití que empezaba a tener dudas. Estaba siendo un año en el que los jugadores estaban haciendo un esfuerzo muy grande por tirar hacia adelante y esquivar muchos obstáculos".

Más tarde, "durante el mes de abril y mayo" llegaron los malos resultados y en algunos momentos las malas sensaciones frutos "de las que yo estaba avisando", y los "resultados originaron un mayor número de problemas que solucionar" que "hubiera sido capaz de gestionar con más energía en los dos primeros años, pero que con el desgaste se me ha hecho muy difícil".

"Cuando quedaban tres semanas el club volvió y me presento una oferta en firme. Llegó en un momento en el que los resultados y las críticas estaban aumentando", valoró Navarro, que ya tenía prácticamente la decisión tomada.

"Les transmití que yo ya me veía mal. A nivel mental y a nivel físico he ido a mucho peor, lo pueden decir las personas que han estado cerca. Creí que el momento era este", dijo el entrenador vitoriano.

El siete veces campeón explicó que "ser entrenador de Unicaja es más que venir a entrenar a este equipo. Requiere tener un estado mental de optimismo, de energía, de ilusión que yo ya estaba perdiendo". "Esto ya me ha pasado en mis etapas anteriores. Me ha vuelto a pasar a los cuatro años. Es el precio que tienes que pagar cuando quieres controlar muchas cosas del club. Creo que esos cuatro años son mi fecha de caducidad".

Y ante esa falta de energía, "estos jugadores, los que vienen de un periodo muy exitoso, se merecen tener un entrenador con ilusión, con energía, lo que he intentado ser en los primeros años, pero que ya no lo soy".

Hubo un último intento por parte del club. "Antonio me pidió una semana más, me dijo que fuese a ver a mi hijo, que por cierto tiene un disgusto tremendo. Es una decisión muy difícil. Estoy en un sitio donde tengo todo, pero hay que tomar decisiones. Hay que escuchar a tu cuerpo".

Navarro empezó los agradecimientos y tuvo que parar con lágrimas en los ojos cuando se refirió al apoyo personal de su staff, especialmente en los meses de noviembre y diciembre de 2022, cuando atravesó un momento difícil en lo personal. Se refirió también a un grupo de jugadores que "son leyenda".

Los siete títulos conquistados por Ibon Navarro con el Unicaja de Málaga. EEM

En cuanto al legado que deja, Ibon Navarro explicó, al fin su plan. "El plan, como decís, siempre fue crear algo diferente, con una cultura de club que va más enfocada en cómo se afrontan las cosas, con qué valores, cómo planificas. Para eso hace falta alguien al mando que tenga esa energía. El plan no era perpetuarme, siempre ha sido intentar dejar las cosas mejor que como me las encontré".

Ahora, "tiene que haber una línea continuista a esto. Tanto el Unicaja como yo necesitábamos otro plan".

En definitiva, dijo que toma esta decisión "por mi bien, pero también por el bien del club".

Se queda con dos espinas clavadas. "No terminar de la mano de Antonio y que Alberto (Díaz) no juegue una final de liga en el Unicaja conmigo".

La imagen que se lleva clavada Ibon Navarro de su etapa en Málaga es una de la final de la primera Copa del Rey conquistada en Badalona en 2023. "Cuando me van a pitar una técnica en Badalona y están Kendrick, Darío, Dylan, Will y Tayler. Por algo que habíamos hablado antes".

Sobre su futuro dejó una cosa muy clara: "Pedí a mis agentes que, si era posible, quería continuar fuera de España. No me veo volviendo aquí a jugar contra estos dos (Alberto Díaz y Balcerowski, presentes en la sala) y contra el Carpena. No sería capaz, me quedaría en el hotel". No desveló dónde irá. Aunque todos los destinos apuntan a Belgrado.

Lo que se queda para siempre es la imagen final de Ibon Navarro saliendo de la sala de prensa del Martín Carpena, tocando cada uno de los siete títulos expuestos en una mesa y que deja para siempre en las vitrinas de Los Guindos.