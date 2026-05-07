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  1. Final: Unicaja eliminado (65-78)

  2. Minuto 39: Unicaja 60-74 AEK Atenas

  3. Minuto 38: Unicaja 60-72 AEK Atenas

  4. Minuto 36: Unicaja 57-68 AEK Atenas

    Mini reacción cajista que obliga a pararlo Sakota.

  5. Minuto 34: Unicaja 50-68 AEK Atenas

    Es el día del AEK, y es el día a día del Unicaja. No es capaz de reducir nada de desventaja el equipo malagueño. Máxima de los griegos, que se han ido de 18 puntos.

  6. Minuto 32: Unicaja 47-64 AEK Atenas

  7. Último cuarto en juego

    Lo tiene muy difícil el Unicaja. Pero tiene que remar.

  8. Final del tercer cuarto: Unicaja 43-56 AEK Atenas

    El Unicaja no aprovecha varias opciones claras para recortar el marcador y entra en el último cuarto con una misión casi imposible.

  9. Minuto 28: Unicaja 41-52 AEK Atenas

    El AEK no perdona desde el triple. El Unicaja, ahora sí compitiendo, no puede echarle el guante a los griegos.

  10. Minuto 26: Unicaja 39-47 AEK Atenas

    Unicaja está cayendo en la trampa de Bartley. No perdona. Los dos equipos están en bonus. A pesar de la buena salida cajista, sólo ha reducido dos puntos de desventaja.

    Pero ahora entran los triples.

  11. Minuto 24: Unicaja 30-42 AEK Atenas

    El Unicaja tiene ahora otra cara. Aunque tiene que seguir remando.

    Sulejmanovic lidera la reacción malagueña tras el descanso en Badalona con un parcial de 6-0.

  12. Minuto 22: Unicaja 25-37 AEK Atenas

    Buena salida cajista del vestuario.

  13. Empieza la segunda mitad

  14. Horrible segundo cuarto del Unicaja

    Malas sensaciones de los malagueños en Badalona, superados por AEK en todo. El porcentaje de triple está condenando al Unicaja.

  15. Descanso: Unicaja 21-37 AEK Atenas

    Mal segundo cuarto del Unicaja, que ve cómo se escapan los griegos. Síntomas preocupantes del equipo de Ibon Navarro.

  16. Minuto 18: Unicaja 18-33 AEK Atenas

    No aparece nadie en el Unicaja. El equipo malagueño es un alma en pena en ataque. 2 de 14 en triples el Unicaja. Marcador alarmante.

  17. Minuto 16: Unicaja 16-26 AEK Atenas

    Descarrilando el Unicaja por los porcentajes de tiro. Está siendo un desastre de momento. Y se suman malos síntomas en el equipo.

  18. Minuto 14: Unicaja 14-22 AEK Atenas

    No consigue el Unicaja llevar la alternativa del marcador. Juego más fluido ahora en ataque del AEK. Se escapan los griegos de ocho.

  19. Minuto 12: Unicaja 12-14 AEK Atenas

    Triple de Webb III. Y fallo de Tillie.

  20. Segundo cuarto en marcha

    9-14 pierde Unicaja.