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Final: Unicaja eliminado (65-78)
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Minuto 39: Unicaja 60-74 AEK Atenas
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Minuto 38: Unicaja 60-72 AEK Atenas
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Minuto 36: Unicaja 57-68 AEK Atenas
Mini reacción cajista que obliga a pararlo Sakota.
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Minuto 34: Unicaja 50-68 AEK Atenas
Es el día del AEK, y es el día a día del Unicaja. No es capaz de reducir nada de desventaja el equipo malagueño. Máxima de los griegos, que se han ido de 18 puntos.
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Minuto 32: Unicaja 47-64 AEK Atenas
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Último cuarto en juego
Lo tiene muy difícil el Unicaja. Pero tiene que remar.
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Final del tercer cuarto: Unicaja 43-56 AEK Atenas
El Unicaja no aprovecha varias opciones claras para recortar el marcador y entra en el último cuarto con una misión casi imposible.
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Minuto 28: Unicaja 41-52 AEK Atenas
El AEK no perdona desde el triple. El Unicaja, ahora sí compitiendo, no puede echarle el guante a los griegos.
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Minuto 26: Unicaja 39-47 AEK Atenas
Unicaja está cayendo en la trampa de Bartley. No perdona. Los dos equipos están en bonus. A pesar de la buena salida cajista, sólo ha reducido dos puntos de desventaja.
Pero ahora entran los triples.
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Minuto 24: Unicaja 30-42 AEK Atenas
El Unicaja tiene ahora otra cara. Aunque tiene que seguir remando.
Sulejmanovic lidera la reacción malagueña tras el descanso en Badalona con un parcial de 6-0.
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Minuto 22: Unicaja 25-37 AEK Atenas
Buena salida cajista del vestuario.
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Empieza la segunda mitad
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Horrible segundo cuarto del Unicaja
Malas sensaciones de los malagueños en Badalona, superados por AEK en todo. El porcentaje de triple está condenando al Unicaja.
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Descanso: Unicaja 21-37 AEK Atenas
Mal segundo cuarto del Unicaja, que ve cómo se escapan los griegos. Síntomas preocupantes del equipo de Ibon Navarro.
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Minuto 18: Unicaja 18-33 AEK Atenas
No aparece nadie en el Unicaja. El equipo malagueño es un alma en pena en ataque. 2 de 14 en triples el Unicaja. Marcador alarmante.
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Minuto 16: Unicaja 16-26 AEK Atenas
Descarrilando el Unicaja por los porcentajes de tiro. Está siendo un desastre de momento. Y se suman malos síntomas en el equipo.
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Minuto 14: Unicaja 14-22 AEK Atenas
No consigue el Unicaja llevar la alternativa del marcador. Juego más fluido ahora en ataque del AEK. Se escapan los griegos de ocho.
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Minuto 12: Unicaja 12-14 AEK Atenas
Triple de Webb III. Y fallo de Tillie.
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Segundo cuarto en marcha
9-14 pierde Unicaja.
Unicaja