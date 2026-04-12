Piel de gallina en el Carpena de Málaga: Pablo López y el himno del Unicaja hacen historia

Las claves nuevo Generado con IA Pablo López interpretó el himno 'Tu bandera' en el 25º aniversario del Palacio de Deportes José María Martín Carpena de Málaga. El himno, compuesto en 2013, es símbolo de la afición del Unicaja y suena en cada partido, fusionando música y deporte en el Carpena. La relación entre Pablo López y el Unicaja es muy especial, llevando el himno incluso a sus conciertos fuera del ámbito deportivo. Durante la celebración también se homenajeó al equipo campeón de la Copa Korac, que cumple 25 años junto con el Carpena.

Pablo López ha encendido este domingo los ánimos del Palacio de los Deportes José María Martín Carpena y de la afición del Unicaja de Baloncesto.

Como ya se anunció días atrás, López ha protagonizado un momento especial en la celebración del 25º aniversario del pabellón.

Y lo ha hecho sobre el parqué malagueño, interpretando Tu bandera, el himno que desde 2013 forma parte del ADN del Unicaja.

La relación entre Pablo López y el Unicaja es una de las más destacadas del baloncesto europeo en su fusión con el mundo de la música.

Desde hace más de una década, cada partido en el Carpena se convierte en emoción pura cuando más de 10.000 voces entonan a coro el Siempre te llevo conmigo que lleva al equipo en volandas.

Un vínculo que trasciende siempre más allá del Carpena y que se hace visible cuando la afición sale de casa o en las competiciones importantes. Siempre donde esté la Marea Verde, acaba estando ese himno. Incluido en los conciertos del malagueño.

Tanto en su último paso por el Teatro Cervantes de Málaga como por la plaza de toros de La Malagueta, algunos de sus seguidores más pequeñitos le pidieron a gritos que cantara el himno y Pablo, sin dudarlo, respondió con él. Además, siempre lanza mensajes de apoyo al club de su tierra.

La jornada festiva no se quedará solo en la actuación de Pablo López. Durante el descanso, se rendirá homenaje al equipo campeón de la Copa Korac, que también cumple 25 años, los mismos que el Carpena.