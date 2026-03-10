El Unicaja gana sufriendo en Francia y pasa de ronda en la BCL: se jugará ser primero de grupo contra el Joventut

Las claves nuevo Generado con IA El Unicaja venció al Chalon-sur-Saone en Francia por 70-80 y se clasificó para los cuartos de final de la Basketball Champions League. El Joventut también ganó su partido y ambos equipos españoles se disputarán la primera plaza del grupo la próxima semana en Málaga. El Unicaja tuvo un bajo porcentaje de triples (22%), pero compensó con solidez en los tiros de dos, rebotes y control de faltas. Djedovic fue el mejor del partido con 18 puntos y 20 de valoración, siendo clave en los momentos decisivos del encuentro.

Un dolor de cabeza menos a corto plazo. El Unicaja ha ganado este martes ante el Chalon-sur-Saone en Francia (70-80) y se ha metido de lleno en los cuartos de final de la Basketball Champions League (BCL), el torneo que ha vencido en los dos últimos años.

El otro equipo español del grupo, el Joventut, también se ha llevado su partido y se ha clasificado, de forma que los dos españoles han sido los triunfadores de este grupo dejando fuera al equipo galo y al Würzburg alemán.

El Unicaja y el Joventut se jugarán la primera plaza del grupo el martes que viene en un Carpena que tendrá que ser una caldera para remontar los cinco puntos de desventaja que se llevó de Badalona (71-66). En liga ACB, el pasado 30 de diciembre los de Ibon Navarro arrollaron al Joventut en Málaga (105-83), pero esta vez lo normal es que no sea tan sencillo.

El partido contra el Chalon ha sido más difícil de lo esperado, sobre todo teniendo en cuenta que los verdes le dieron una paliza en Málaga (111-82).

Djedovic, el mejor del partido, en un momento del encuentro. BCL

Pero aquel día entraron muchos triples y hoy el Unicaja ha estado horrible en el lanzamiento de tres con un 7 de 31, apenas un 22% de acierto. Así es complicado, sobre todo jugando en cancha contraria y con un público apretando porque, de perder, como así ha sido, se quedaban fuera de la competición.

Pero el Unicaja ha suplido la falta de acierto de tres con solidez en los tiros de dos (45%) y estabilidad en los tiros libres (70%). Ha estado además serio en el rebote, especialmente en ataque y ha tenido cierto control sobre las faltas.

El Unicaja ha dominado todo el partido, pero no acababa de despegarse. De hecho, al descanso se llegó con un exiguo 35-37 para los malagueños. En el tercer cuarto hubo un tirón del equipo de Ibon Navarro que llegó a ponerse diez puntos por encima, pero los franceses se agarraban al partido como a un clavo ardiendo.

Cuando peor lo tenían le entraban los triples. Hacían la goma e incluso llegaron a empatar a 65 a falta de cuatro minutos y medio.

La afición del Chalon ha estado entregada pero no ha sido suficiente. BCL

El pabellón del Chalon encendido, creyendo en la hazaña y se corría el riesgo de que entraran los nervios. Pero un triple de Djedovic (el mejor del partido con 18 puntos y 20 de valoración) y una asistencia espectacular de Alberto Díaz a James Webb III aumentó la ventaja a seis puntos (65-71) a falta de minuto y medio.

El Unicaja tenía el partido prácticamente ganado. El Chalon estaba en bonus e hizo varias faltas consecutivas para intentar recortar, aunque los malagueños no fallaron desde el tiro libre. 70-80 ha sido el resultado final de un Unicaja que ha sufrido más de la cuenta pero que ya está en cuartos de final de la BCL.