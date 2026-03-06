Ibon Navarro sorprende sobre su renovación: "Mis agentes están hablando con el Unicaja y también con otros clubes" Unicaja Photo Press

Ibon Navarro manda un mensaje que siembra alguna duda sobre su continuidad en el banquillo del Unicaja. El preparador vitoriano dijo que sus agentes están hablando con el club de Los Guindos pero "también con otros clubes".

El técnico cajista, que regresa este sábado a la competición tras la Copa del Rey y la ventana de selecciones, respondía así en la sala de prensa del Martín Carpena cuestionado por una extensión de su contrato con el Unicaja.

"En una negociación hay dos partes, un club y los agentes. Yo no intervengo nunca, nunca en una negociación hay tres partes. Sé que están hablando con ellos, también con otros clubes".

Navarro finaliza contrato con el Unicaja en junio de 2027. Hace pocas semanas su nombre se situó en la órbita del Bayern de Munich, algo que el técnico vitoriano negó de forma tajante.

A pesar de este ruido, desde el club, tanto el presidente López Nieto como el director deportivo, Juanma Rodríguez, se han mostrado optimistas respecto a la renovación de Ibon Navarro, uno de los nombres más importantes en la historia del club, por otra parte.

De cumplir su contrato, Navarro cumpliría tres temporadas y media en el banquillo cajista, donde llegó para salvarlo del descenso y se terminó convirtiendo en el técnico más laureado de la historia de la entidad, donde ya ha levantado siete títulos.

Ha vuelto a consolidar al Unicaja en la burguesía del baloncesto español, convirtiéndolo en un habitual tanto en la Copa del Rey -ha levantado dos títulos-, como en las semifinales de la ACB.

El Unicaja, por su parte, regresa este domingo a la competición en Girona después del parón por la ventana FIBA de selecciones tras la decepcionante participación en la Copa del Rey de Valencia.

"La verdad es que el equipo ha trabajado muy bien. Hemos podido hacer una pequeña pretemporada en términos de carga a los jugadores, carencias que estábamos teniendo tanto en la cancha como fuera. El nivel de trabajo ha sido muy bueno, con un punto de seriedad por encima o un punto de alegría por debajo de lo normal, porque tenemos claro de dónde venimos", dijo en referencia a cómo afronta su equipo este domingo el regreso a la competición.