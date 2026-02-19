Copa del Rey: el Unicaja inicia la defensa de su corona contra el Real Madrid

El trofeo de la Copa del Rey en Valencia, sede de la edición de 2026 acb Photo / Aitor Arrizabalaga

El Unicaja comienza este jueves la defensa de su corona en la Copa del Rey Valencia 2026 frente al Real Madrid, cuatro días después de verse las caras en el Martín Carpena. El partido se juega a partir de las 21:00 horas en el Roig Arena de la capital del Turia.

Estar entre los 8 mejores de la Liga Endesa al final de la primera vuelta para estar en la Copa es uno de los objetivos al inicio de cada curso y el equipo malagueño ha cumplido con creces por cuarta temporada consecutiva.

Los equipos que esta semana lucharán por el título copero, además, del Unicaja, son Real Madrid, Valencia Basket, Barça, Kosner Baskonia, UCAM Murcia, La Laguna Tenerife y Asisa Joventut.

Es un cartel inédito el de estos ocho contendientes de la Copa del Rey, que cumple en este 2026 su 31 edición con el actual formato de fase final con los 7 primeros clasificados de la primera vuelta más el equipo anfitrión del torneo.

Mario Hezonja entra a canasta durante el Unicaja vs. Real Madrid de la Liga Endesa 2025/2026. acb Photo / Mariano Pozo

Para el Unicaja es la vigesimotercera participación con el actual formato copero que se disputa desde la temporada 1995-96, tiempo en el que ha conseguido 3 títulos coperos, Zaragoza 2005, Badalona 2023 y la última edición de Gran Canaria 2025.

Real Madrid, favorito. Unicaja, todo a ganar

Los cuartos de final de la Copa del Rey vivirán el jueves la reedición de la última final, un Real Madrid vs. Unicaja. Curiosamente un partido que se ha vivido este pasado fin de semana en Liga Endesa con victoria para el conjunto merengue por 92 a 96 en el Martín Carpena, pero seguro que el del jueves tendrá otras circunstancias al ser un partido a vida o muerte en el camino hacia un título.

De hecho, la Copa no es un mal escenario para que el Unicaja se mida al Real Madrid. Por el momento, se han medido en seis ocasiones, con tres victorias para cada equipo.

Unos números que hablan de la igualdad que muchas veces se vive en estos duelos en los que no hay momento para poder resarcirse de errores ni partidos adicionales para corregir.

Los duelos coperos entre malagueños y madridistas comenzaron en los cuartos de final de la Copa del Rey Málaga 2001, partido que se resolvió con victoria para el Real Madrid 70 a 73.

Hubo que esperar hasta la final de Zaragoza 2005 para que el Unicaja se las viera de nuevo en Copa con el Real Madrid, encuentro que significó el primer título nacional para nuestro Club tras ganar aquel partido por 76 a 80. Curiosamente con Sergio Scariolo, el hoy técnico madridista, en el banquillo malagueño.

Las siguientes dos citas coperas entre ambos equipos se saldaron con victorias madridistas, en los cuartos de final de Gran Canaria 2018 (89-84) y en la final de la edición de Málaga 2020 (68-95).

Eso sí, el Unicaja igualó el balance copero frente al Real Madrid en sus dos últimos enfrentamientos. Ganó en semifinales de Badalona 2023 (82-93) y en la gran final de Gran Canaria 2025 por 93 a 79.

El Unicaja le ha ganado un partido de cuartos de final copero al Real Madrid, pero también que siempre que le ha ganado en una fase final de Copa ha conseguido ganar el título.

Con respecto a revalidar el título, en las 89 ediciones disputadas, tan sólo Real Madrid y FC Barcelona han conseguido repetir título de forma consecutiva.

Muchas dudas a nivel físico

Los malagueños afrontan el partido del jueves con diversas dudas debido a los problemas de lesiones atravesados en las últimas semanas.

Ibon Navarro tiene entre algodones a varios jugadores de la plantilla. Por un lado, Tyson Pérez fue baja por problemas físicos en el talón de Aquiles de su pie derecho.

Alberto Díaz está en plena recuperación de una lesión muscular en el isquiotibial de la pierna izquierda, de la que el jueves cumplirá 3 semanas de baja. El capitán está descartado.

Por último, Killian Tillie sigue de baja debido a unos dolores en la rodilla derecha que le tienen apartado de la dinámica del equipo desde el encuentro ante el Wurzburg del pasado 21 de enero. Estos 3 jugadores tienen muy complicado estar en el partido frente al Real Madrid el jueves.

A ellos hay que sumarles la baja segura de David Kravish.

Eso sí, en el lado positivo el técnico vitoriano del Unicaja podrá recuperar a Chase Audige para el duelo copero. El jugador jamaicano había acudido este fin de semana a su país con permiso del Club para acudir al funeral de su madre, recientemente fallecida.

Un Real Madrid dominador y favorito

El conjunto de Sergio Scariolo es el actual campeón de la Liga Endesa y el mejor de los equipos 2025-26, liderando la clasificación hasta la jornada 20 con un balance de 19 victorias y 2 derrotas.

Además, también en la Euroliga ocupa la cuarta posición de la máxima competición continental con un registro de 17 victorias y 11 derrotas.

El Unicaja ya ha disputado esta temporada sus dos encuentros de Liga Endesa frente al conjunto madridista en los que ha competido hasta prácticamente el final.

De hecho en ambos ha disfrutado de ventajas amplias durante el encuentro pero que al final no fueron suficientes para llevarse el partido. El último ejemplo fue este domingo al caer 92 a 96 en el Martín Carpena.

Desde principios de temporada sólo hay tres equipos de Liga Endesa que han conseguido derrotar al Real Madrid. Valencia Basket lo ha hecho en dos ocasiones, en la final de la Supercopa Endesa (94-98) y en la jornada 10 de la Euroliga (89-76), Kosner Baskonia lo hizo en la jornada 2 de la Liga Endesa (105-100) y el Barça en la jornada 14 de liguera (100-105).

El Unicaja intentará sumarse a este grupo de equipos en un escenario como el de la Copa en el que el Real Madrid parte como el máximo favorito al título. Pero los malagueños ya saben lo que es romper los pronósticos.