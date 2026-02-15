92-96 | Un Unicaja muy mermado enseña los dientes pero no puede con el arsenal del Madrid

Balcerowski intenta anotar frente a Tavares en el Unicaja vs. Real Madrid de la Liga Endesa 2025/2026. acb Photo / Mariano Pozo

El Unicaja se desfondó para llevar al límite al Real Madrid en la primera de las dos batallas que tendrán ambos equipos en cinco días. Pero no pudo con todo el arsenal blanco y terminó cayendo en el Carpena por 92-96 después de ir ganando por dieciocho puntos en el segundo cuarto.

Los de Ibon Navarro compitieron con uñas y dientes y dominaron al Real Madrid durante la mayor parte del duelo, pero una rotación muy mermada, sin Tillie ni Audige en la convocatoria y Alberto Díaz y Tyson Pérez sentados en el banquillo pero sin poder jugar, impidió tener la energía suficiente al final para someter a los de Sergio Scariolo.

El técnico italiano reservó a Campazzo, vestido de calle en el banquillo, pero su arsenal es infinito, empezando por Hezonja, con 26 puntos. No le sirvieron al Unicaja los 56 puntos que le metió al Madrid antes del descanso.

El acierto desde el triple que tuvo en la primera mitad no se sostuvo, pero nunca le perdió la cara al partido, con acción de ataque para ganar a falta de cinco segundos. Sulejmanovic, con 18 puntos y mejor cajista sobre el parqué, lo tuvo en sus manos.

El Unicaja se agarró al arranque del partido a base de triples. Así fueron sus nueve primeros puntos, con un Duarte flotando. La primera canasta de dos se la anuló Pérez Pizarro a Perry al considerar que la falta fue anterior para encender al Carpena. Ibon pidió revisión pero no valió la canasta.

Cuando el Madrid parecía escaparse, Kalinoski y Sulejmanovic engancharon al Unicaja con dos triples (17-18). Luego, Sulejmanovic encestó otra vez de tres para el 22-20. Cobbs cerró el cuarto desde su casa cuando apremiaba el reloj. 25-20 al final del primer cuarto.

Cobbs abrió el segundo cuarto como cerró el primero. Con la torre de Len delante, otro triple. Máxima de +8 para el Unicaja. Después 31-22 tras canasta de Rubit. Pero el Unicaja fue a más, primero desde la defensa y luego afinando la puntería. Se fue al 38-25 y tenía al Madrid desquiciado. A Scariolo se lo llevaban los demonios en el banquillo. A Garuba le cayó una bronca de época.

Emir Sulejmanovic lanza a canasta durante el Unicaja vs. Real Madrid de la Liga Endesa 2025-2026. acb Photo / Mariano Pozo

Y Djedovic, un maestro, elevó la diferencia a los trece puntos. Quedaban cuatro minutos para el descanso y los de Ibon Navarro ya habían anotado 43 puntos. Pero la locura no había terminado. Feliz propulsó a Barreiro sobre Perry cuando el de Florida armaba un triple. La canasta entró y falta. Barreiro falló los dos tiros. 47-30.

El Unicaja estaba indomable. Llegó a ir ganando de 18 (56-38) y se fue al descanso 56-39. Tremendo.

El 11-2 en triples estaba siendo demoledor. Y eso que no anduvo fino en los tiros libres el equipo de Ibon Navarro (7-14).

Sin perder la cara hasta el final

El Madrid salió del vestuario anotando muy fácil. Diez puntos en dos minutos empezaron a meter en el partido a los blancos (60-49). Hezonja salió con la mano ardiendo. Ocho puntos en tres minutos. Pero el Unicaja estaba preparado para la batalla. Triple de Kalinoski, robo y mate de Balcerowski.

Okeke redujo la ventaja a menos de diez puntos con un triple (65-57). Ibon Navarro movió el banquillo. Llegó el momento Webb III de todos los partidos con cinco puntos consecutivos para frenar a los de Scariolo. 70-59 a falta de cuatro minutos para el final del cuarto.

Mario Hezonja entra a canasta durante el Unicaja vs. Real Madrid de la Liga Endesa 2025/2026. acb Photo / Mariano Pozo

Una recuperación de Garuba más dos más uno terminó de meter al Madrid en el partido. 74-68 a falta de minuto y medio para el final del tercer cuarto. Ahora le costaba mucho anotar al Unicaja, aunque Duarte se sacó un triplazo de la chistera agotando la posesión. Abalde respondió con las mismas armas. 81-73 al final del tercer cuarto con una batalla por delante.

Cobbs abrió fuego con un triple. Y el Unicaja mantenía a raya a un Madrid que no terminaba de encontrar la forma de frenar a los cajistas. 86-79 con 6:42 por delante.

Pero la diferencia se redujo a cinco puntos y al Unicaja se le empezó a cerrar el aro. Lo que entraba dejó de entrar y la maquinaria blanca empezó a carburar. El Madrid se puso por delante a falta de 3:43 (86-87).

Hasta el final, el Madrid jugó mejor sus bazas, porque además el Unicaja estuvo seis minutos sin meter una canasta (se quedó en once puntos en el último cuarto).

Aun así, Unicaja tuvo posesión a falta de cinco segundos para empatar o ganar. Se la jugó a empatar y Sulejmanovic, el mejor cajista, se le quedó el tiro en el aro. Perdió la primera batalla. La guerra llega el jueves con la Copa del Rey en juego.