80-71 | El Unicaja se desploma tras el descanso y cae contra el Wurzburg

Las claves nuevo Generado con IA El Unicaja perdió 80-71 frente al Fitness First Wurzburg en Alemania en la cuarta jornada del Round-16 de la BCL. El equipo malagueño se quedó en solo 12 puntos en el tercer cuarto y no logró remontar, mostrando una mala actuación colectiva tras el descanso. Esta derrota complica las opciones de Unicaja para pasar a cuartos de final, obligándoles a ganar los dos partidos restantes del Grupo K. Sin Balcerowski en la convocatoria, el Unicaja afronta ahora dos duelos complicados contra el Real Madrid, primero en ACB y luego en Copa del Rey.

El Unicaja se cayó por un terraplén en la segunda parte de su partido contra el Fitness First Wurzburg en Alemania y cayó derrotado 80-71 en la cuarta jornada del Round-16 la BCL, complicándose la vida de cara a los cuartos de final de la competición.

Los de Ibon Navarro no han podido salvar ni el average contra el cuadro alemán y se jugarán todo en los dos últimos partidos del Grupo K después de esta derrota contra un equipo que no llevaba ninguna victoria.

Los cajistas se quedaron en 12 puntos en el tercer cuarto y por ahí se les fue el partido a los malagueños, negados desde el triple tras el descanso, con una versión muy gris de muchos jugadores.

Unicaja, sin Balcerowski en la convocatoria, nunca llevó la iniciativa del partido y ahora encara con las peores sensaciones la doble cita contra el Real Madrid, primero en ACB y después en la Copa del Rey.

La competición europea volverá dentro de un mes, tiempo para que el Unicaja resetee. Sólo le vale ganar los dos partidos.

Noticia en actualización

Estamos trabajando en la ampliación de esta información. En breve, la redacción de EL ESPAÑOL les ofrecerá la actualización de todos los datos sobre esta noticia.

Para recibir en su teléfono móvil las noticias de última hora puede descargarse la aplicación de nuestro periódico para dispositivos iOS y Android, así como suscribirse para acceder a todos los contenidos en exclusiva, recibir nuestras Newsletters y disfrutar de la Zona Ñ, sólo para suscriptores.