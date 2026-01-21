La BCL vuelve a escena y eleva el nivel para el Unicaja

El Unicaja comienza su andadura en el Round 16 de la Basketball Champions League (BCL) este miércoles 21 de enero en el Martín Carpena, y lo hará recibiendo a uno de los equipos más sorprendentes en lo que va de curso: el Fitness First Würzburg Baskets.

Se recrudece el nivel de la competición en esta segunda fase del torneo, y todo apunta que el conjunto malagueño no tendrá un paseo militar para estar en los cuartos de final, como ha ocurrido en las últimas temporadas.

Entre otros, el Unicaja tendrá como rival en esta fase de la competición al Joventut de Badalona, que además será sede de la final de la competición. Elan Chalon completa el Grupo K.

Habrá que esperar para ver el duelo contra la Penya, porque antes llega al Carpena el Fitness First Würzburg Baskets alemán. El conjunto alemán es, sin duda, una de las revelaciones del panorama europeo.

En su segunda temporada en la BCL los germanos han firmado un registro de 4 victorias y 2 derrotas en la fase regular, únicamente superado en su Grupo E por el Galatasaray, subcampeón el curso anterior (5-1).

Ese registro les convirtió en el segundo mejor clasificado de toda la competición junto con el Mersin Sports Club, lo que les llevó a jugar el Play-in frente al Patrioti Levice.

Ahí, frente a los eslovacos, tuvieron que reponerse a la derrota inicial en su pista (89-92) para igualar a domicilio (74-56) y, posteriormente, imponerse en el tercer y definitivo partido por 92 a 71 y cerrar la serie 2-1 a favor.

El Unicaja llega a la cita tras obtener el billete para la Copa del Rey de Valencia del próximo mes de febrero, y todavía le queda en juego la bala de ser cabeza de serie, aunque está complicado.

Los malagueños han gobernado con mano de hierro la competición en las dos últimas ediciones y continúa siendo el máximo favorito para levantar el título, pero el camino será más angosto.

Comienza esta noche en el Martín Carpena después del buen arranque de 2026.