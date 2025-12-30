105-83 | El Unicaja brinda por la Copa antes de las uvas

Jonathan Barreiro celebra una canasta durante el Unicaja vs. Joventut de Badalona. acb Photo / Mariano Pozo

Las claves nuevo Generado con IA Unicaja venció al Joventut de Badalona 105-83 en la jornada 13 de la Liga Endesa, logrando su primera victoria ante un equipo de posiciones de playoff esta temporada. El equipo malagueño cimentó su triunfo en un último cuarto brillante (34-18), destacando las actuaciones de Perry, Barreiro, Rubit y Audige. Con esta victoria, el Unicaja se acerca a la clasificación para la Copa del Rey de Valencia y cierra el año con un balance de 8-5. El Palacio de los Deportes José María Martín Carpena registró una gran entrada, con más de 10.000 espectadores disfrutando de la fiesta final del año.

Vaya forma de cerrar el año 2025. Vaya respuesta a la doble derrota contra Baskonia y Real Madrid. Ya le tocaba al Unicaja darse un festín en este primer tramo de la temporada como el que se dio a costa del Joventut de Badalona (105-83) en la fiesta final del Carpena.

Es la primera victoria contra un equipo de posiciones de playoff esta temporada. Y llega en el momento justo, aprovechando la derrota de Dreamland Gran Canaria, para poner pie y medio en la Copa del Rey del mes de febrero en Valencia.

Con el triunfo, cimentado en un último cuarto colosal (34-18), el Unicaja se queda con un balance de 8-5 y con un chute de autoestima, por despejar las dudas y por las formas, con el modo apisonadora activado en los últimos minutos en un Carpena entregado.

Brillaron Balcerowski, Audige, Alberto, Perry (200 partidos de verde), Barreiro o Rubit cuando les fue tocando, y se supo sentenciar el partido cuando más había sufrido en las últimas citas.

El primer cuarto fue un toma y daca. Parecía que estiraba el Unicaja, pero recortaba Joventut y después se cambiaba el guion. Parcial de 0-6 por parcial de 5-0. Unicaja tuvo momentos de fluidez en la circulación de la bola y otros momentos que se atascaba.

A un triple de Perry respondió Hanga. Y a una canasta fácil de Tomic, Perry con una penetración para cinco puntos consecutivos para el 21-21 al final del primer cuarto.

En el segundo cuarto Unicaja se fue a un +7 (33-26) tras cerrarle la persiana varias veces al Joventut. Tras un triple de Djedovic, Daniel Miret pidió tiempo muerto porque no le gustaba lo que veía.

El Unicaja estaba en estado de gracia de cara al aro. Pero enfrente estaba Kraag con la escopeta cargada, encestando desde su casa.

Se llegó al descanso con 45-42 favorable al equipo cajista, que bajó los porcentajes de acierto en los últimos minutos del cuarto.

Kendrick Perry lanza a canasta durante el Unicaja vs. Joventut de Badalona de la Liga Endesa. acb Photo / Mariano Pozo

Audige consolida y Barreiro se desata

Tras el descanso hubo atasco en los aros. Le costó anotar a los dos equipos. Ahora los triples limpios no entraban como al principio, tampoco a Hunt con su peculiar mecánica de tiro.

Eso le sirvió a Unicaja con un Audige inspirado con cinco puntos consecutivos irse hasta los nueve puntos de ventaja (53-44).

Webb III puso la máxima con un triple para un 63-53 en un cuarto al que el Unicaja le costó arrancar pero al que todo le entró después. 68-55 tras triple de Alberto y dos tiros de Duarte, con cien por cien de efectividad.

Hakanson redujo la renta a 68-60 tras cinco puntos consecutivos a falta de 1:16 para el final del tercer cuarto que obligó a Ibon Navarro a parar el partido ante cierto desorden.

El cuarto se cerró con un intercambio de triples entre Tillie y Vives para el 71-65 antes de la batalla final. Era hora de probar la fiabilidad del Unicaja en este tramo tras las dos últimas derrotas.

Tras el intercambio, Alberto encendió las gradas con dos triples consecutivos para elevarse a los 14 puntos. 79-69 a falta de casi ocho minutos para el final.

El Unicaja elevó el nivel en defensa en el arranque del último cuarto y al Joventut le costaba fabricar canastas, aunque del lado malagueño no se acompañó la inspiración del capitán.

Hasta que Perry sacó como una gacela de fondo para llevársela a Barreiro, que sin pensárselo anotó de más de siete metros y el Unicaja se iba de nuevo a +11 (82-71).

Después Perry se inventó un gadgeto brazo para poner 86-73 precediendo a la bronca al banquillo visitante. Joventut perdió la pelota y desde el banco se impidió sacar rápido a Tillie.

Lo que siguió fue Barreiro punteando un rebotazo en el cielo del Carpena que se quedó Rubit -masterclass en el último cuarto- para dársela al gallego, que hizo bingo desde la esquina. Desatado (89-73).

Rubit supo jugar como nadie esos minutos, poniendo toda su experiencia al servicio del Unicaja.

Barreiro se tenía reservada una asistencia a la esquina por debajo de las piernas a Tillie, que metió el triple. Lo siguiente lo vieron los ojos que estuvieron en el Carpena, pérdida visitante y Kalinoski echando a volar a Perry para un alley oop que puso el pabellón boca abajo.

Se fue a los veinte puntos el Unicaja (96-76) para acabar el año 2025, quizás el mejor de su historia, en plena comunión con los suyos y, ahora sí, tras el 105-83 final, con pie y medio en la Copa del Rey. Feliz 2026.

Ficha técnica:



105- Unicaja (21+24+26+34): Díaz (14), Duarte (9), Barreiro (9), Tillie (10), Balcerowski (9) -quinteto inicial-, Perry (11), Webb III (5), Sulejmanovic (5), Kalinoski (9), Audige (11), Rubit (10), Djedovic (3).



83- Joventut Badalona (21+21+23+18): Vives (11), Hunt (14), Ruzic (4), Birgander (4), Kraag (8) -quinteto inicial-, Drell (0), Hakanson (19), Dekker (2), Allen (0), Tomic (14), Hanga (7).



Árbitros: Antonio Conde, Alberto Sánchez Sixto e Igor Esteve.



Incidencias: Partido correspondiente a la jornada 13 de la Liga Endesa, disputado en el Palacio de los Deportes José María Martín Carpena, de Málaga, ante 10.257 espectadores.