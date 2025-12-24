Al Unicaja le queda un camino angosto para cerrar el pase a la Copa del Rey: cuatro Top 8

Markus Howard le dejó el gesto torcido al Unicaja el pasado domingo con ese triple sobre la bocina que costó la derrota contra el Baskonia en el Martín Carpena. La derrota fue dolorosa, por la renta que se desperdició y por las formas. Pero también porque impidió al Unicaja dar un paso más hacia la clasificación de la Copa del Rey.

De haberle ganado a Baskonia, Unicaja podría haber puesto casi los dos pies en el torneo que se celebra en el mes de febrero en Valencia. Pero la derrota le obliga a tener las orejas tiesas en un tramo de la temporada donde el calendario se le complica.

Los de Ibon Navarro, a falta de seis jornadas para cerrar la primera vuelta, tendrán que medirse a cuatro de los equipos que actualmente se encuentran en el 'top 8' de la competición.

Y la primera cita será contra el líder de la Liga Endesa, el Real Madrid, en el Palacio de los Deportes de la capital de España. Será el domingo 28 de diciembre después de una semana en la que los blancos tienen doble jornada de Euroliga.

Luego despedirá el año el Carpena contra el Joventut, sexto clasificado, por delante del Unicaja. El choque será el martes 30 de diciembre. Este choque tiene otro cariz, puesto que los de Badalona serán rival del Unicaja en el Round-16 de la BCL, algo que seguro está presente en el choque liguero.

El año 2026 lo empezará el Unicaja en Lugo contra el Breogán para después visitar a uno de los equipos del momento en Europa, el Valencia Basket el 11 de enero.

Y tras el derbi en el Carpena contra Covirán Granada, la primera vuelta la cerrará el equipo malagueño contra UCAM Murcia, segundo clasificado de la Liga Endesa.

Actualmente, Unicaja tiene un balance de siete victorias y cuatro derrotas, dos más que Surne Bilbao, el equipo que ahora mismo está a las puertas de los ocho primeros que estarán en el mes de febrero en Valencia.

Para llegar hasta ahí, el Unicaja se tendrá que apretar los machos.