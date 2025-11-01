95-71 | El Unicaja más sólido se impone con autoridad a Girona

Las claves nuevo Generado con IA El Unicaja Málaga logró una victoria contundente sobre el Bàsquet Girona con un marcador de 95-71. El partido se disputó en el Palacio de Deportes José María Martín Carpena, donde el Unicaja mostró su versión más sólida de la temporada. Tras una derrota en Tenerife, el Unicaja se recuperó y dominó el encuentro de principio a fin para asegurar el triunfo.

La versión más sólida del Unicaja esta temporada es la que se ha visto contra el Bàsquet Girona, al que se ha impuesto en el Carpena 95-71 tras dominar el partido de cabo a rabo.

Tras la dura derrota en Tenerife, el Unicaja se ha rehecho con una de sus mejores versiones en este primer tramo de temporada para reencontrarse con la victoria.

Varios nombres han brillado en la tarde de 'terror' -la plantilla llegó al pabellón disfrazada con motivos de Halloween- que ha vivido el Carpena. Balcerowski, Tyson Pérez o Chris Duarte, además de buenos números de Perry o Alberto Díaz, han devuelto al Unicaja ese sello coral tan fiable.

A pesar de dominar todo el partido, la renta superior a los 20 puntos ha llegado tras un arreón en el último cuarto que ha permitido al Unicaja convertir la victoria en paliza.

