102-80 | El Unicaja mantiene el pleno en la BCL con un triunfo balsámico frente a Filou Ostende

Las claves nuevo Generado con IA El Unicaja ganó 102-80 a Filou Ostende, manteniendo su imbatibilidad en la fase de grupos de la Basketball Champions League. Perry fue el máximo anotador con 22 puntos, mientras que Chris Duarte también destacó con 17 puntos en el partido. Butajevas, canterano del Unicaja, impresionó con su actuación, jugando 8 minutos y consiguiendo 6 puntos con un pleno de aciertos. Con este triunfo, el Unicaja lidera el Grupo G con un récord de 3-0 y se acerca a asegurar matemáticamente su pase al Round-16.

El Unicaja mantiene su imbatibilidad en la Basketball Champions League con su tercera victoria en la fase de grupos frente a Filou Ostende por 102-80 en un duelo en el Martín Carpena con varios nombres propios. Pero sobre todo, deja atrás la dura derrota que le endosó La Laguna Tenerife en ACB.

Perry fue el mejor hombre del partido con 22 puntos, en un choque en el que también estuvo acertado de cara al aro Chris Duarte (17 puntos) y en el que los canteranos Manu Trujillo y Butajevas tuvieron minutos. En el caso del pívto lituano de 18 años, con mucho descaro y un pleno de acierto en el tiro.

El equipo malagueño se queda con 3-0 en su casillero del Grupo G, como líder incontestable y a punto de cerrar su pase al Round-16 de forma matemática.

Ibon Navarro, que empieza a buscar fórmulas para la baja de David Kravish, dejó fuera de la convocatoria a Nihad Djedovic y Sulejmanovic, ambos con problemas musculares.

Un primer cuarto de casi 30 puntos le permitió al Unicaja encarrilar un partido que refleja un marcador algo más contundente de lo que se vivió en el parqué del pabellón malagueño. Tan solo en el último del encuentro el Unicaja rompió la barrera de los veinte puntos de diferencia.

Chris Duarte durante el Unicaja vs. Filou Ostende de la BCL BCL

El 29-19 de la primera manga fue a la postre definitivo para dejar encarrilado un partido que el Unicaja jugó con la losa de la dura derrota en Tenerife y con un Carpena a medio gas, como suele ocurrir en esta fase de la competición europea.

Perry lideró al Unicaja durante toda la noche, se fue hasta los 22 puntos con casi un pleno de acierto en el tiro. Sólo falló un triple de los que cinco que intentó.

Pero la sensación de la noche fue la entrada en pista del canterano Butajevas. Todo personalidad en el parqué, jugó ocho minutos para seis puntos con un pleno de aciertos. También dejó en la hoja de estadísticas cuatro rebotes.

Butajevas durante el Unicaja vs. Filou Ostende BCL

El partido daba la sensación de romperse en el descanso, al que se llegó con 54-41, pero Filou fue capaz de contener al Unicaja para que no se disparase en el marcador. Hasta el final la diferencia en el tanteo estuvo por debajo de los quince puntos.

Incluso en el último cuarto, cuando el conjunto belga consiguió rebajar la diferencia hasta los ocho puntos.

Pero el Unicaja mantuvo el hambre hasta el último segundo, y eso le valió para superar la centena y romper la barrera de los veinte puntos por primera vez en el partido. Chris Duarte, con ambición durante todo el duelo, fue quien cerró la noche que le sirve al equipo malagueño para poner casi los dos pies en el Round-16.

Ficha técnica:

102- Unicaja (29+25+25+23): Perry (22), Duarte (17), Barreiro (7), Webb III (0), Balcerowski (13) -quinteto inicial- Díaz (2), Castañeda (7), Tillie (3), Kalinoski (11), Tyson Pérez (14), Butajevas (6), Trujillo (0).

80- Filou Oostende (19+22+24+15): Estrada (15), Melson (11), Mennes (0), Gillet (5), Bratanovic (12) -quinteto inicial- Buysse (8), Schakel (9), Fiedler (6), Sylla (0), Yaacov (14).

Árbitros: Ademir Zurapovic, Peter Praksch, Juozas Barkauskas.

Incidencias: Partido de la tercera jornada de la fase de grupos de la Liga de Campeones FIBA, disputado en el Palacio de los Deportes José María Martín Carpena.

CONSULTA TODAS LAS ESTADÍSTICAS DEL UNICAJA VS. FILOU OSTENDE