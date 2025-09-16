Copa Intercontinental FIBA 2025: fechas, horarios y dónde ver al Unicaja Baloncesto

El Unicaja Baloncesto defiende la corona internacional en la Copa Intercontinental FIBA 2025, que disputa este fin de semana en Singapur.

Los de Ibon Navarro acuden a la cita como campeones de la Basketball Champions League y están encuadrados en el Grupo A junto con Al Ahli de Libia y el Utsonomiya Brex japonés. Un conjunto, el nipón, del que no se fía el cuerpo técnico cajista.

En el Grupo B están Flamengo (Brasil), Illawara Hawks (Australia) y el combinado de NBA G League United, que la temporada se midió en la final al Unicaja.

Este 'nuevo' Unicaja afronta de esta forma su primer partido oficial de la temporada, con todos los jugadores disponibles para Ibon Navarro, que tiene la primera oportunidad de ir ensamblando su nuevo proyecto.

Castañeda, Sulejmanovic, Duarte y Webb III son las caras nuevas del conjunto malagueño, que ha perdido a Osetkowski, Carter, Sima y Taylor.

Se incluye en la expedición cajista el canterano Manu Trujillo, por lo que serán 14 jugadores a disposición del técnico vitoriano.

Fechas y sede del torneo

La competición se celebra del 18 al 21 de septiembre de 2025 en el Singapore Indoor Stadium, un escenario de primer nivel que acogerá a los seis equipos participantes.

Partidos del Unicaja Baloncesto en la FIBA Intercontinental Cup

Jueves 18 de septiembre : Unicaja vs Al Ahli SC (Libia) – 14:00 (hora española)

Viernes 19 de septiembre: Unicaja vs Utsunomiya Brex (Japón) – 14:00 (hora española)

El domingo 21 de septiembre se jugarán los partidos por el título y las posiciones finales. Si Unicaja acaba primero de su grupo, disputará la gran final.

Dónde ver la Copa Intercontinental de Baloncesto

Los encuentros podrán seguirse en Teledeporte y en streaming a través de RTVE Play.

Además, la plataforma oficial de la FIBA, Courtside 1891, ofrecerá la cobertura en directo para los aficionados internacionales.