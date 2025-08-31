El Unicaja estrena la pretemporada con buen pie en Melilla (59-77)

Intercambiaban triples en el arranque ambos equipos, llevando la iniciativa el cuadro malagueño gracias a su mayor acierto (3-8). Sumaban los locales gracias a las imprecisiones del Unicaja, pero los de Ibon Navarro seguían imponiendo su físico para continuar dominando (7-13).

Debaut recortaba diferencias, aunque un triple de Webb III volvía a dar aire. En los últimos segundos del primer cuarto, una réplica de Godspower y dos tiros libres de Webb III sellaban el 13 a 18.

Los tantos de Stilma colocaban al Melilla Baloncesto a un tanto, una dinámica que le acabaría por darle el mando tras anotar Poirier (19-18). Emergía Xavier Castañeda con un triple para devolver el mando con un triple. Ahí trataba de poner la directa el Unicaja, que estiraba poco a poco la diferencia con buenos minutos de Sulejmanovic (22-30).

Un parcial 8-0 culminado por Javi García empataba a 30 el choque. La entrada de Perry y Kravish daban un nuevo impulso al Unicaja, que aumentaba la renta con la aportación de Barreiro y Webb III (30-38), cerrándose la primera mitad por 33 a 41.

A la reanudación intercambiaban canastas ambos conjuntos durante muchos minutos, lo que evitaba grandes variaciones en el electrónico (46-52). Sin embargo, el Melilla Baloncesto anotaba a cuentagotas, lo que, unido al apagón ofensivo visitante, reducía las distancias (49-53).

Un contraataque culminado por Perry rompía la sequía, que encontraba también a Sulejmanovic para llegar al término del cuarto con más tranquilidad (51-59).

Seguía produciendo el juego interior malagueño, que ampliaba las rentas en el último cuarto (51-65). El ritmo del choque era del Unicaja, que corría y ampliaba aún más las rentas tras triple de Barreiro (54-72).

Finalmente, el choque se cerró con victoria por 59 a 77, lo que le permitió conquistar el II Memorial Javier Imbroda. Jonathan Barreiro (14 puntos, 2 rebotes, 15 de valoración) y Emir Sulejmanovic (9 puntos, 5 rebotes, 3 asistencias, 15 de valoración), los mejores en el debut.