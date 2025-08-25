El Unicaja Baloncesto de Málaga ya tiene nueva piel: así son sus nuevas equipaciones para la temporada 2025-2026

El Unicaja Baloncesto de Málaga tiene nueva 'piel'. Este lunes, el club malagueño ha dado la sorpresa presentando en un breve vídeo publicado en sus redes sociales las equipaciones que definirán la identidad del equipo en la temporada 2025-2026.

En su versión titular, este año el verde tradicional será el más que absoluto protagonista. A su lado, el morado aporta carácter y distinción, destacando en los detalles del cuello y las mangas. Desde el pecho nacen tres líneas dinámicas en este color que se difuminan con elegancia en forma de arco, fusionándose con el verde para crear una estética vibrante y llena de movimiento.

A todo ello hay que sumar una gran novedad, un tercer color que se añade a la camiseta principal: el dorado, que según el club sirve de guiño brillante a la pasada temporada, que aparece en un ribete que cruza el pecho y los laterales, y rodea el cuello. El resultado es una equipación bastante original, "con un brillo inédito, cargada de orgullo, pasión y ambición, diseñada para dejar huella tanto dentro como fuera de la pista", señalan desde el club.

El color blanco vuelve un año más en la equipación de visitante. Minimalista y elegante, la prenda se distingue por una banda verde en diagonal en el bajo de la camiseta, que evoca la caída suave de una tela. El diseño se completa con la presencia también de los ribetes dorados como en la primera: un homenaje a la historia con la mirada puesta en el futuro.

Es llamativo que en esta equipación todas las marcas publicitarias se muestran en un único color. El verde oscuro se convierte así en el hilo conductor, otorgándoles presencia sin romper la estética y logrando "una camiseta mucho más armoniosa, limpia y sofisticada", añaden en la nota de prensa.

"Desde el Club se ha trabajado en el diseño y concepto de manera interna, con la colaboración y consejos de Joma para obtener unos resultados finales de primer nivel que transmitan nuestros valores. De este modo, la empresa de material deportivo más destacada de nuestro país vuelve a confeccionar unas prendas de máximo nivel para afrontar un exigente curso cargado de ilusión, en el que seguir haciendo historia", explican.

Es el séptimo año que Joma se encarga de confeccionar la piel del Unicaja. El material de la equipación del Unicaja contará nuevamente con las cualidades tecnológicas "más punteras". "Esto es fruto de la gran inversión en I+D+i llevada a cabo en los últimos años por Joma", expresan desde el club.

La ropa que los jugadores y jugadoras de todas las categorías del club está fabricada en poliéster con elastán. Este tejido de alto rendimiento se caracteriza por su amplia gama de beneficios, que ayudan a que el juego sea más cómodo. Dentro de sus propiedades, destaca la elasticidad, que ya fue probada en algún que otro tirón la pasada temporada, la alta resistencia a abrasión y roces y la gran libertad de movimiento.

La tecnología MICRO-MESH SYSTEM está ubicada en las zonas de mayor sudoración (las axilas y los costados) para ayudar a que la humedad se evapore rápidamente. Así el cuerpo del jugador permanece seco, cómodo y se previene el enfriamiento post ejercicio. Contiene fibras elásticas para mejorar la movilidad. Por otro lado, cada pieza de tela se ha unido usando el sistema de costuras planas FLATLOCK, que previene la aparición de posibles rozaduras en la piel y eleva la comodidad en el juego.

Al igual que el curso anterior, el escudo del Club no irá sublimado ni impreso en la equipación, sino que está incorporado con silicona termosellada. Esta técnica está pensada para ofrecer confort a los jugadores, ya que evita rozaduras y no afecta a la elasticidad de las prendas.

Otro de los detalles es que la camiseta está identificada en su cuello interno con "Unicaja Baloncesto - Temporada 2025/26". Por último, hay que destacar que en la parte superior trasera de la camiseta de Liga Endesa irá la bandera de Andalucía, un signo de compromiso de nuestra tierra y de orgullo de ser uno de los mejores embajadores de nuestra comunidad.

Los productos ya están a la venta en las tiendas oficiales de Los Guindos y Plaza de la Marina y en la tienda online. Las camisetas de juego tienen un precio de 65,90€, mientras que los pantalones de juego se pueden comprar por 39,90€.

También están disponibles ya el set de bebé (camiseta, pantalón y calcetines) por 52,90 € y los primeros productos casual de la nueva línea de la temporada para todas las edades.