El mejor plan para el fin de semana en Málaga lo da el Unicaja: pantalla gigante para ver la semifinal contra el AEK

Ya hay sede para la Fina Four de la BCL que jugará el Unicaja: Atenas BCL

Llega la recta final de la BCL, con esa Final Four y empieza a notarse el nerviosismo entre los aficionados al ballet de Málaga. El Unicaja habilitará una pantalla gigante en la sede del club, en el pabellón José María Martín Urbano en Los Guindos, para su semifinal de la final a cuatro de la Liga de Campeones de Baloncesto (BCL) ante el AEK de Atenas, que se disputará este viernes (20.00 horas) en el Sunel Arena de la capital griega.



Novecientos seguidores del equipo malagueño podrán seguir en directo este enfrentamiento desde el pabellón de Los Guindos, para lo que deberán descargarse una entrada, con un máximo de cuatro, a través de la web del Unicaja, ya que no hay asientos asignados y solo permite el acceso al recinto para vivir un día histórico para el club cajista. Se irán sentando conforme vayan llegando.



Durante la emisión del partido, que contará con el sonido de Unicaja Baloncesto Radio y la imagen de 101TV, se habilitará una barra donde los aficionados podrán comprar bebidas y comida y, además, en el interior del pabellón habrá una tienda con productos del club y ofertas exclusivas para este fin de semana, informó la entidad malagueña.



En el caso de que el Unicaja, vigente campeón de esta competición, se clasificase para la final, en la que podría enfrentarse a La Laguna Tenerife o al Galatasaray turco, se repetiría el proceso para que todos los aficionados que quieran disfruten este domingo de ese duelo decisivo, a partir de las 19.00 horas, en el pabellón Martín Urbano.



Ya el año pasado para la final a cuatro de la BCL en Belgrado, el club malagueño habilitó una pantalla gigante en el Palacio de Deportes José María Martín Carpena, algo que no se ha podido repetir en esta ocasión por estar ocupada la instalación con el doble concierto de Joaquín Sabina tanto este viernes como el domingo.