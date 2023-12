El Unicaja, "catorcer tíos" al servicio del equipo

El Unicaja de Málaga despidió este miércoles el 2023 por todo lo alto. Con una exhibición de baloncesto como se recuerdan pocas, aplastando al FC Barcelona, uno de los ogros de la historia cajista, al que ganó por veinte puntos de ventaja a pesar de los 29 puntos de los blaugrana en el primer cuarto que apuntaban a otro partido. Pero el Unicaja se rehizo para darle la vuelta al partido y pasar por encima del campeón de liga en todos los aspectos. La clave, más allá del protagonismo de Will Thomas, el tío Will, el equipo, el colectivo.

En su valoración previa a las preguntas de los periodistas tras el partido, Ibon Navarro se fue directamente a por un nombre cuyos no fueron brillantes en el partido contra el Barcelona. Hubo varios nombres propios en el partido, pero el técnico cajista quiso hacer mención a Melvin Ejim. "Hay un jugador que no destaca tanto hoy en números, que es Melvin Ejim, que no está jugando en su posición, donde él se encuentra a gusto, donde él encuentra sus tiros, sus situaciones, está jugando de tres por ayudarnos ante la baja de Jonathan (Barreiro). Hoy ante Kalinic, ante Joel Parra, nos tenía que ayudar y creo que ha hecho un buen trabajo, a pesar de que parece que los triples de Joel se los han metido a él, pero no ha sido así. Es algo que dentro de un juego coral, que todo el mundo luce, valoramos mucho que Melvin no luce a nivel de números y ha hecho un trabajo muy bueno, sobre todo en la primera parte", expuso Navarro.

Fue la primera referencia que adelantaba la principal clave del éxito de este equipo que ha vuelto ilusionar a su afición y a la ciudad de Málaga, como también destacó el técnico vitoriano. "Somos un equipo que es un estado de ánimo, cuando se divierte en el campo somos un equipo complicado para los rivales", continuó el entrenador del Unicaja ensalzando la labor de su equipo.

"Hemos logrado tener una identidad, una forma de jugar muy clara, una filosofía de equipo", se iba acercando Navarro a lo que sitúa como lo que tiene ahora mismo en lo más alto al Unicaja. "El mérito de que el equipo funcione como funciona, más allá de los jugadores y su talento, es mucho de las personas, que todo el mundo anteponga lo que es bueno para el equipo a lo que es bueno para cada uno de ellos y para sus carreras. Esto es la base. El mérito está en ellos, el haber encontrado catorce tíos que anteponen el equipo a todo".

Equipo, equipo, equipo. No se le cae de la boca esa palabra a Ibon Navarro, que ha sabido tocar las teclas necesarias para que versos libres como Kendrick Perry o Tyson Carter sean una pieza más del engranaje del Unicaja, que veteranos como Will Thomas asuman su rol para a la hora de la verdad respondan como lo hizo contra el Barcelona, para que Ejim baje al barro tal y como explicó Navarro, para que Kalinoski aparezca cuando tiene que aparecer desde el tripleo, para que Kameron Tylor haya ido cogiendo temperatura poco a poco, que un trotamundos como Kravish se haya asentado en Málaga y funciones como un reloj o que Dylan Osetkowski ya sí sea uno de los hombres más sólidos del conjunto cajista. Y que Alberto Díaz... siga siendo Alberto Díaz, el capitán del barco. Y así uno a uno todos los jugadores del Unicaja, que han puesto todos los cimientos para que el 2024 pueda ser mejor, con toda la dificultad que ello conlleva, que el 2023 que ya está en la historia de Los Guindos.

