Festival del Unicaja Málaga ante el Barcelona en el Carpena (91-71): quiere luchar por la Liga

El Unicaja de Málaga es ahora mismo un equipo imparable. Ha cerrado el año endosándole un +20 al FC Barcelona, campeón de liga y dando una exhibición delante de su público que se fue con una sonrisa de oreja a oreja antes de comerse las uvas y brindar por 2023 de ensueño y por lo que tenga que venir en 2024, que si Unicaja mantiene este nivel promete emociones fuertes.

Emergieron en el pabellón malagueño muchos nombres propios, pero el epitafio al año se lo puso un Will Thomas excelso, en modo catedrático, con 16 puntos cuando había que meterlos y un 24 de valoración. Supo leer el partido mejor que nadie y le marcó el camino al Unicaja de Málaga, al Unicaja de Ibon Navarro, que ha construido un equipo como pocas veces se ha visto por Málaga. Y en Málaga se han visto grandes cosas.

Tras una cerrada y calurosa ovación de Darío Brizuela tras su salida del Unicaja este verano rumbo al Palau, el Barcelona empezó con el listón alto, marcándole el ritmo al Unicaja y yéndose de cinco (8-13) a los cinco minutos de partido. Movía el banquillo Ibon y los suyos respondían con triples -Perry, Carter, Ejim, Osetkowski-. En la otra canasta también entraban de tres. Pero un robo y un mate de Carter encendían al pabellón. ¿La respuesta? Vesely hundía el aro. Parra era el que más castigaba a Unicaja con 9 puntos. Era un primer cuarto vertiginoso. Parra cerraba el cuarto con 11 puntos y el Barcelona se iba a +7 a falta de 38 segundos antes de un tiempo muerto de Ibon Navarro. Por dentro y por fuera castigaban los blaugrana (en el Carpena de amarillo). Le costaba más cercar el aro al Unicaja. El primer cuarto se fue con el público enfadado con los colegiados pidiendo una antideportiva de Da Silva a Alberto y Sima tirando desde su campo para intentar maquillar el 19-26 de los primeros diez minutos. La máxima del partido hasta entonces.

Unicaja empezó enchufado la segunda manga y un mate de Sima redujo la renta a -1 (27-28). Tiempo muerto y bufandas al aire. El Carpena quería jugar este partido. Pero enfrente había mucha madera. El campeón de liga nada menos. Era Hernangómez el que hundía el aro y el que después protestaba airosamente una falta a Sima con la que Unicaja se puso por delante (31-30). Ahí regresaba a la pista del Carpena Augusto Lima tras un año fuera. Mandaba ahora el Unicaja en el rebote defensivo y corría al ritmo de Perry. La pausa la ponía Thomas. ¡Qué minutos del tío Will! Pero cuando Unicaja mandaba por cinco un error de Tylor acababa en un triple de Brizuela que paraba el vendaval verde. Un 2+1 para Tylor entrando a canasta devolvía la renta a +5. Corría el Unicaja y defendía. Con gorro de Perry a Laprovittola incluido. Le costaba mucho al Barcelona atacar. Thomas, desde el triple, llevaba al Unicaja al +8 (41-33). Un palmeo de Thomas ponía el +9 (45-36) y Laprovittola le lanzaba un balonazo a Perry tras recibir una falta del de Florida. Thomas caminaba a su lado calmándolo. "¡Échale huevos!" gritaba el Carpena durante el instant replay de la acción antideportiva del argentino. Más claras no podían ser las imágenes. El reloj estaba parado en 1:00 para el descanso. Decisión salomónica, tiro para Perry y balón para el Barcelona, con Laprovittola en la pista. En mitad de la hoguera, el que seguía a lo suyo era Will Thomas y ponía el +12 y al Carpena en pie cuando se fue al banquillo con once puntos. A falta de nueve segundos, fue Ejim el que se cobró la venganza con Laprovittola y le dejó un tantarantán bien recibido por la grada y castigado por los árbitros. A Kravish le sobró una décima para soltar el balón a canasta y el partido se fue al descanso con un 48-37. Un segundo cuarto excelso del Unicaja.

Los de Ibon Navarro salieron con la tensión necesaria tras el descanso, mostrando sus cartas, incomodando al campeón de liga, tendiéndole trampas por todos lados. Los de verde se iba a +14 (55-41) tras una técnica al banquillo culé. Satoransky de tres parecía que paraba la sangría pero en el otro lado recibía Carter para meterla desde 6,75. El Barcelona fue capaz de reducir la ventaja a +9 cuando faltaban menos de tres minutos. Unicaja falló varios ataques y permitió a los de Grimau meterse en el partido. La peor noticia llegaba con la cuarta falta de Kendrick Perry a falta de muchos minutos y todavía con cuentas pendientes con Laprovittola. Pero Osetkowski ponía de nuevo el +13 desde el triple con Hernangómez respondiendo con un 2+1. Kalinic enfriaba los ánimos con un triple para el 65-58. Carter fue el director de orquesta en el final del tercer cuarto que acabó Brizuela sólo contra todos. 69-60. Toda la leña para el final.

La última empezó con Unicaja moviendo rápido la pelota para dejar solo a Kalinoski en la línea de tres. Para dentro. Kalinoski convirtió en oro dos robos de Sima que elevaron la distancia de nuevo +12 (76-62) a falta de siete minutos. Mucho tiempo, pero daba la sensación de que iba a ser complicado doblarle la mano al equipo de Ibon Navarro, donde emergían los protagonistas. En el último cuarto estaba brillando de nuevo la figura de Will Thomas, guiando al Unicaja desde una esquina de la pista. Redobló los esfuerzos el equipo malagueño en el rebote defensivo aprovechando los fallos desde el triple del Barcelona, que ya tenía que jugársela desde ahí para entrar en el partido. Pero no. En el Unicaja de Málaga estaba William Benson Thomas, Baltimore, Maryland, Estados Unidos (1986), que con un triple lejanísimo elevó la distancia a dieciséis puntos. El intercambio de triples que vino después no mermó la distancia. 83-67 a falta de cuatro minutos, con Perry volviendo a escena. Llegó a ponerse el Unicaja a +18 (85-67) a falta de tres minutos. No se confió el Carpena hasta que el reloj marcó 1:00 para el final. Se declaró el estado de fiesta para cerrar un año de ensueño, culminado con un Will Thomas llegando a poner a su equipo con 20 de ventaja frente al campeón de liga (91-71 final). El Unicaja está en estado de gracia, acaba el 2023 apuntando a lo más alto si mantiene el nivel excelso mostrado en este mes de diciembre cuando ha sido necesario. No se movió un alfiler del Carpena hasta que no se retiró el último jugador cajista. "¡Ibon tiene un plan!". Y vaya plan.

Ficha técnica:



91 - Unicaja (16+29+21+22): Perry (6), Taylor (12), Djedovic (0), Osetkowski (15), Kravish (6) -quinteto inicial- Thomas (16), Díaz (4), Carter (8), Kalinoski (12), Augusto Lima (0), Ejim (5), Sima (7).



71 - Barça (29+11+23+11): Satoransky (5), Laprovittola (10), Parra (11), Parker (8), Vesely (11) -quinteto inicial- Nnaji (0), Jokubaitis (4), Da Silva (0), Brizuela (5), Kalinic (8), Hernangómez (9).



Árbitros: Emilio Pérez Pizarro, Rafael Serrano y Rubén Sánchez Mohedas.



Incidencias: Partido correspondiente a la jornada 16 de la Liga Endesa disputado en el Pabellón José María Martín Carpena ante 10.681 (lleno).





