El estreno oficial de temporada del Unicaja logra récord de asistentes en un primer partido en casa

9.022 espectadores acudieron al Palacio de los Deportes José María Martín Carpena el pasado sábado para presenciar en directo el arranque del Unicaja de Málaga en una nueva temporada de la Liga Endesa que pinta, sin lugar a dudas, muy interesante. Así, esas 9.022 almas han roto otro récord demostrando que los malagueños tienen una de las mejores aficiones de la ACB una vez más: es el mejor dato de asistencia en un primer partido del Unicaja en casa desde hace once años.

Pero, por si esto fuera poco, también ha sido la mejor asistencia de la Liga Endesa en la jornada 1. El segundo recinto con más aficionados ha sido el Bilbao Arena, con 7.824 espectadores. El Carpena lo ha superado en más de mil asistentes.

Si algo está claro es que la afición cajista va a ser uno de los pilares del club esta temporada una vez más. La campaña pasada, fuera y dentro de lo que ellos mismos llaman "el infierno verde", lograron empujarlo a alzarse con la Copa del Rey. Así, también estuvieron a muerte con el club en la final de la Basketball Champions League y en las semifinales de la Liga Endesa, así como en la reciente Supercopa.

Los cajistas firmaron un brillante inicio de temporada imponiéndose ante el Lenovo Tenerife (98-75). Este resultado no es más que un paso más en ese plan de Ibon Navarro en el que casi diez mil aficionados creen desde su llegada.

La 'unicajamanía' vive uno de sus mejores momentos. Después de que la temporada pasada el Martín Carpena acabara con la mejor media de asistencia de la Liga Endesa (9.108 espectadores), más de 10.000 personas acudieron al Torneo Costa del Sol e impulsaron un desplazamiento masivo a Murcia para ver la Supercopa Endesa.

Las estadísticas de los verdimorados no se quedan aquí. Los más de 9.000 espectadores de media de la temporada pasada no se conseguían desde la temporada 2010/11, con una media de 9.361 asistentes. Aunque, históricamente, el récord en asistencia del Unicaja se logró en la 2004/05 (9.824), cuando se levantó el primer título nacional de la historia cajista, la Copa del Rey de Zaragoza.

Este verano se tuvo que colgar el cartel de 'No hay abonos' en las oficinas del club y ya apenas quedan tallas de las nuevas camisetas para esta temporada. Los números no hacen más que demostrar que Málaga está montada en la "Iboneta" y no tiene pinta de querer bajarse de ella, porque va a 180 adelantando a los rivales por todos los espacios posibles.

