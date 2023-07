El Unicaja de Málaga se tiene que mover

El Unicaja de Málaga había elegido el papel de espectador del mercado de fichajes este verano. Tenía la esperanza de repetir al cien por cien la plantilla que resucitó al equipo la temporada pasada para continuar creciendo. Pero uno de los pilares del vestuario ha tocado los cimientos del equipo. La marcha de Darío Brizuela obliga ahora a la entidad cajista a mover ficha para apuntalar una escuadra que era la horma del zapato de Ibon Navarro.

Con la salida de Brizuela al FC Barcelona, son tres frentes abiertos los que tiene ahora mismo abierto el Unicaja para cerrar su plantilla de cara a la temporada 2023-2024: suplir al escolta, renovar a Tyson Carter y hacer lo propio con Will Thomas. Con las tres opciones hay optimismo.

En las oficinas de Los Guindos se tiene muy claro la idea sobre la que se quiere trabajar y el club se ha movido rápido para intentar suplir la baja del internacional español. Según Málaga Hoy, el elegido será el escolta del Girona Kameron Tylor, por el que se abonaría la cláusula para firmarlo por dos temporadas. Tylor fue uno de los aleros más destacados de la Liga Endesa.

Pero la salida de Brizuela puso sobre la mesa inmediatamente el nombre de Mario Saint-Supery. El joven del Rincón del Victoria podría cobrar mayor protagonismo la próxima temporada después de haber disfrutado algunos minutos durante este curso en el que se ha entrenado con la primera plantilla. Advertía el director deportivo cajista, Juanma Rodríguez, que más pronto que tarde Supery derribará la puerta. Pero los 17 años del jugador hacen al club ir con pies de plomo con su crecimiento.

En otro de los frentes, el Unicaja confía en culminar con éxito la renovación de Tyson Carter, cuyo retraso de la firma apunta López Nieto, presidente del club, respondía a temas más burocráticos que otra cosa, puesto que tanto el jugador como el Unicaja querían la continuidad. "Es muy especial", explicaba el presidente sobre su agencia de representación.

Carter, MVP de la Copa del Rey conquistada en Badalona, jugó la temporada pasada cedido del Zenit de San Petersburgo. Ahora, el club espera a rematar los flecos para anunciar su fichaje, algo que de momento no se produce.

Y está el caso de Will Thomas, con el que el Unicaja no termina de llegar a un acuerdo para extender su vinculación al club de Los Guindos. No incluyó al jugador en el tanteo a pesar de no tener nada firmado con el pívot de Baltimore. El club cajista negocia para renovarle con una bajada de salario y de momento no se llega a un acuerdo. Aunque el deseo del club es contar la experiencia de uno de los hombres más veteranos de la plantilla y conoce perfectamente su rol dentro del equipo de Ibon Navarro.

Sea como fuere, el Unicaja tiene prácticamente todo el trabajo hecho y demuestra estar preparado para reaccionar a una salida como parece haber encarado la de Darío Brizuela.

