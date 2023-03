El Unicaja sufre pero acaricia los cuartos de la BCL (81-76)

Con sufrimiento, con velocidad de crucero, con contundencia... de todas las formas sabe ganar el Unicaja de Málaga. Y contra el Galatasaray, en un partido atrasado por el terremoto en Turquía del Round 16 de la BCL, los de Ibon Navarro han tenido que sudar tinta para quedarse con la victoria en el Palacio de los Deportes Martín Carpena. El 81-76 es fruto de un buen y sufrido último cuarto cuando los turcos, llenos de talento individual, amenazaron con irse en el tercer cuarto.

Reaccionó a tiempo Unicaja, con esta victoria suma tres de tres en la segunda fase de la BCL y se acerca a los cuartos de final de la competición, en los que tendrá que pelear ser líder del grupo para poder partir como cabeza de serie y tener el factor cancha a favor.

Darío Brizuela (20 puntos) y Kendrick Perry (19) como principales líderes del ataque malagueño, que sufrió más de lo esperado en este duelo.



El partido tuvo un contratiempo de última hora con la baja del ala-pívot Dylan Osetkowski por un virus gastrointestinal, por lo que también fue duda el pívot David Kravish, aunque este último sí pudo estar con el equipo.

Unos diez minutos iniciales que fueron dos partidos en uno: el primer tramo, donde el Galatasaray mantenía el ritmo alto de juego con dos exteriores eléctricos como McGee y Russell, y el segundo, ya con Unicaja enchufado en ambos lados de la pista.



Kendrick Perry fue el motor cajista, mientras que el trabajo sucio era para Yankuba Sima y Barreiro. El 26-21 tuvo un síntoma: ante este equipo turco no valen minutos de relax. Un triple del ex ACB Dylan Ennis (Zaragoza, Gran Canaria) hizo pedir un tiempo muerto a Ibon Navarro, que vio como los turcos apretaban el partido en el segundo cuarto.



Pero siempre hay un jugador dispuesto a desatascar al Unicaja, se llame Perry, Brizuela o Kravish. La rotación tuvo que ser más corta por lo de Osetkowski, sumado a la ya sabida baja de Djedovic para dos meses, y aun así, al equipo local no se le vio que lo acusara. Al menos, no en el segundo cuarto, donde siguió peleón el Galatasaray, siempre entre manteniendo esos dos o cuatro puntos de distancia hasta marchar 42-40 al descanso.



El Galatasaray saltó al parqué más concentrado y se puso por delante nada más reanudarse el partido (42-45), un aviso a navegantes. Tres malos ataques consecutivos de Unicaja, empeñados en el triple y negados en ello, enfangaron a propios y facilitaron contraataques a extraños.



No estaba contento Ibon Navarro en el banquillo, viendo al club otomano disputar los mejores minutos en el Carpena y evidenciando un muy mal tercer acto que llegó a su punto de inflexión en un triple de Emir Kabaca, que ponía ocho puntos arriba al Galatasaray (minuto 26).

Brizuela engancha al Unicaja



Entonces apareció Darío Brizuela, su talento aguardaba para el momento justo: entró en absoluta combustión con cinco canastas consecutivas para poner a su equipo 62-60, celebración y grito de rabia incluido. El Carpena, de pie y rugiendo ante esta rebelión de los suyos cuando peor estaban.



El conjunto turco no le dio en ningún momento la espalda al partido, aguantó la presión del ‘Infierno Verde’, esta vez con 8.015 espectadores, y el electrónico se movía con un punto de diferencia, partido al filo de un error fatal o un acierto decisivo en los minutos finales (69-69 a falta de 3:51).



Entró un triple de Perry importante para ponerse por delante, pero no cuajaron los tiros posteriores. Con 1:30 para finalizar, seguía el empate y todo por decidir, hasta que asumió responsabilidades la férrea defensa cajista.



Iba a ser un tiempo muerto decisivo y la pizarra de Ibon funcionó: paciencia con balón y pases extra hasta liberar a Tyson Carter para un triple fundamental, cuando el reloj marcaba 22'2 segundos, una jugada que significó el triunfo que terminó de cerrarse con una antideportiva a Brizuela.



Ficha técnica:



81- Unicaja (26+16+20+19): Carter (8), Kalinoski (3), Barreiro (3), Sima (4), Kravish 92) -quinteto inicial- Díaz (0), Brizuela (20), Ejim (2), Perry (19), Thomas (5).



76- Galatasaray (21+19+21+15): Russell (12), McGee (8), Caloiaro (19), Ristic (7), Koksal (0) -quinteto inicial- Ennis (9), Mustafa (), Agva (0), Kabaca (13), Yildizoglu (0).



Árbitros: Martin Horozov (Bulgaria), Gatis Salins (Letonia), Martin Vulic (Croacia).



Incidencias: Partido de la tercera jornada de la segunda fase de la Liga de Campeones FIBA en el Carpena ante 8.015 espectadores. Antes del encuentro se guardó un minuto de silencio por las víctimas de los terremotos de Siria y Turquía.

