El Unicaja de Málaga va como un tiro (104-78)

El Unicaja de Málaga logró este sábado su quinta victoria consecutiva en Liga Endesa al pasar por encima del Casademont Zaragoza (104-78) en una exhibición ofensiva comandada por los exteriores Tyson Carter (24 puntos) y Tyler Kalinoski (21), principales artífices de los 19 triples locales que colocan al equipo en los puestos más altos de la tabla.



El Zaragoza no iba a ponerlo fácil desde un inicio muy acertado; fue el gran estado de forma de Tyson Carter el que mantuvo a los malagueños en lo que marcaba su rival, muy seguro en sus elecciones en ataque (7-14, minuto 5).



Tres triples consecutivos devolvieron a los locales al partido, porque a este Unicaja es difícil quitárselo de encima en esas pequeñas batallas dentro de los 40 minutos; así, en los fogonazos bien aprovechados, el Zaragoza se vio por debajo en el marcador casi al pestañear (21-18) y ya de ahí no sabría levantarse.



El plan de Porfirio Fisac no estaba ejecutándolo bien su quinteto, ni siquiera el siempre regular Howard Sant-Roos supo contrarrestar el ya clásico vendaval ofensivo del Unicaja en los segundos cuartos: un parcial demoledor de 14-4 despertó la felicidad en el Carpena.



Con el talento para crearse canastas de Dylan Osetkowski y, sobre todo, el base-alero Tyson Carter, que recibió hasta gritos de “¡MVP, MVP!” tras sus 17 puntos. Como para no marcharse contento a vestuarios, teniendo además media victoria en la mochila por los 15 tantos de ventaja.



Como en la previa comentó el entrenador del equipo maño, el Unicaja es “el equipo más en forma” de la ACB actualmente, y pudo confirmarse con el tercer cuarto, donde se siguió abriendo brecha en el marcador a base de triples (tuvieron un 50 % de acierto).



El orgullo zaragozano se reflejó en Chris Wright, de lo único desequilibrante por fuera, con ayuda de un aguerrido Santi Yusta que buscaba petróleo por la zona interior, bien protegida por Melvin Ejim, Osetkowski o Alberto Díaz y sus típicas faltas en ataque.



Con un complicado 71-58 que revertir, el Casademont Zaragoza se vino abajo a la par que el Unicaja se subía a la ola de emociones de su pabellón, hedonista como pocos por el juego de su equipo, que con un alley-opp firmado por Tyler Kalinoski y Carter se vino más arriba todavía (81-61, minuto 32).



Al Zaragoza solo le quedó pasar el duelo en los últimos siete minutos de partido, mientras Kalinoski y Carter salían ovacionados y las rotaciones de ambos equipos desembocaron en un triunfo cajista que los coloca dentro de los cuatro mejores de la Liga ACB, después de aprovechar el pinchazo de Gran Canaria, y deja al Zaragoza en la parte baja de la clasificación.



Ficha técnica:



104 - Unicaja (21+28+22+33): Alberto Díaz (2), Carter (24), Djedovic (0), Thomas (0), Kravish (6)-quinteto inicial- Perry (16), Ejim (4), Kalinoski (21), Brizuela (8), Osetkowski (18), Lima (3), Barreiro (3).



78 - Casademont Zaragoza (18+16+24+20): Wright (21), Yusta (14), Simanic (2), Sant-Roos (4), Mekowulu (13) - quinteto inicial – Radoncic (2), Jessup (13), Ponitka (2), Hlinason (5); García (2).



Árbitros: Antonio Conde, Andrés Fernández y Fabio Fernández.



Incidencias: Partido de la jornada 10 de la Liga Endesa, disputado en el Pabellón José María Martín Carpena ante 7.037 espectadores.

