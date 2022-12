La Invisible toma las calles de Málaga para evitar su desalojo: solicitan la cesión del inmueble

Estaba convocada a las once y media de la mañana en la calle Mosquera. Su rinconcito del centro. Su safe place. O no. Los integrantes de La Casa Invisible volvían a convocar una manifestación para gritar al Ayuntamiento de Málaga que la 'Invi', así le llaman con cariño los manifestantes, no se vende. Se niegan al desalojo. Reclaman al Consistorio la cesión del edificio, que es municipal, que el colectivo ocupó en 2007. Aseguran que se trara de "un espacio cultural único".

La marcha, que ha contado con unas trescientas personas, según fuentes policiales, se inició en Mosquera y 'ocupó' plazas del Centro de Málaga como la de la Merced o la Constitución. Ha sido bastante llamativa para los turistas y malagueños que no estaban al tanto del conflicto, puesto que entre cánticos y un ambiente festivo, llamaba la atención un enorme cabezón que representa a Francisco de la Torre. De hecho, en Félix Sáenz abucheaban en medio de una performance a ese alcalde de cartón. En la Plaza de la Merced optaban por reproducir una simulación de un hipotético desalojo. "La cultura toma las calles de Málaga", gritaban.

EXCLUSIVA!!!! @pacodelatorrep es abucheado en plena plaza de la ciudad



Porque #LaInviSeQueda !!!! pic.twitter.com/3MI3mmMP4a — La Invisible 3Dic 11:30 Moviliza-#LaInviSeQueda (@LaCasaInvisible) December 3, 2022

El conflicto entre el colectivo sociocultural y el Ayuntamiento de Málaga no es nuevo. El edificio municipal que iba a convertirse en una incubadora de empresas fue tomado por el joven movimiento de manera irregular hace quince años.

El pasado mes de mayo el Ayuntamiento de Málaga sufría un duro revés. El plan que llevaban trazando meses para acabar con la ocupación de la Invisible, se torció porque el juzgado de lo contencioso-administrativo rechazó la petición municipal para entrar en el edificio y desalojarlo. Según explicó Raúl López, concejal de Ordenación del Territorio a este periódico entonces, el juez justificó su negativa a autorizar el desalojo en la existencia de otro procedimiento judicial previo. Desde La Invisible se hablaba, en concreto, de la medida cautelar de suspensión del desalojo que fue solicitada. Así, el colectivo calificaba este revés de "fracaso" por parte del Ayuntamiento y aseguraba que era lo que tenían "las prisas y el recurso a la fuerza".

Así, hace solo un mes el tema del desalojo de la Invisible volvía a ponerse sobre la mesa del Ayuntamiento de Málaga. El Consistorio volvía a hacer presión y es ahí el motivo de la convocatoria de este sábado. Una de las razones expuestas por los responsables municipales para plantear de nuevo el desalojo es la necesidad de intervenir sobre la construcción, con el objeto de proceder a una amplia labor de rehabilitación de la misma, dado su mal estado de conservación.

Frente a la tesis del equipo de gobierno, que aseguraba que se pretende dar cumplimiento a los acuerdos adoptados por la Junta de Gobierno Local, La Invisible consideró que la estrategia municipal busca "hacer desaparecer un proyecto social y cultural único en la ciudad".

Haciendo hincapié en que cuentan con el apoyo de diversos premios nacionales culturales como Aurora Luque (Poesía 2022), Rogelio López Cuenca (Artes Plásticas 2022), Dora García (Artes Plásticas 2021) o Guillermo Busutil (Periodismo Cultural 2021), entre otros, recordaron la existencia de un manifiesto que buscaba retomar el diálogo y encontrar una solución negociada entre las partes. "Ante esta enésima amenaza de desalojo, la Casa Invisible responderá con la alegría y la determinación que le caracteriza, retomando las acciones públicas en contra de esta medida y continuando con su intensa actividad cultural", explicaron por medio de un comunicado.

A lo largo de este fin de semana, hemos tenido varios encuentros casuales 🙄 con @pacodelatorrep para pedirle #VolverAlDialogo tras ignorar cartas, instancias y llamadas ante su intención de desalojo por la fuerza de La Invisible.

La respuesta (no) te sorprenderá... pic.twitter.com/yDaLEY1rxO — La Invisible 3Dic 11:30 Moviliza-#LaInviSeQueda (@LaCasaInvisible) November 30, 2022

El pasado 30 de noviembre la Invisible subió a sus redes sociales un vídeo donde intentan conversar con Francisco de la Torre cuando este salía de un acto en el Teatro Cervantes el pasado fin de semana. En él, se ve como algunos integrantes del colectivo le piden una reunión para dialogar sobre el tema y le indican en reiteradas ocasiones que la Invi no se vende. "Nos veremos...", les dice el regidor, que no termina de convencer a los defensores de la Casa Invisible. Prueba de ello, la manifestación de este sábado.

