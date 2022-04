Unicaja de Málaga 64-97 Tenerife: ¡Feliz vuelta a la fatídica realidad!

No hubo lugar para celebrar la resurrección en el baloncesto. Era complicado porque hacerlo contra un rival superior como el Lenovo Tenerife y contra las limitaciones físicas, pero la imagen ofrecida por parte del Unicaja después de la foto es para pararse a pensar. Así que los tiempos de gloria tendrán que seguir esperando en el Martín Carpena. Mientras tanto, la vuelta a la realidad es oficial con este sonrojante 64-97. Por lo que se confirma que ese partido ante el Barça fue un mejor espejismo y una nota afinada en una partitura que no hila dos notas bien.

Pocas pitadas sonaron para lo visto sobre la pista. Parece que el conjunto de Los Guindos tiene pánico escénico ante los equipos canarios porque hay cuestiones inexplicables. La más clara para aquella persona que dijo que Shermadini no era jugador del Unicaja con sus 19 puntos y 9 rebotes, y no fue el único excajista que machacó: Kyle Wiltjer (12 puntos), Sasu Salin (8 puntos) y el canterano Dejan Todorovic (8 puntos).

Ante esas bajas de Carlos Suárez y Tim Abromaitis en la posición de '4', Ibon Navarro estuvo obligado a plantear variantes. No obstante, la sorpresa llegó cuando en el quinteto titular estaban Jonathan Barreiro y Cameron Oliver. Por lo que el ala-pívot suplente iba a ser Yannick Nzosa. ¿Salió bien? En absoluto. Le tocó bailar con Kyle Wiltjer y el excajista fue el vencedor de cada uno de los duelos directos. Otra de las novedades fue la presencia de Alberto Díaz desde el principio. Lo cierto es que tampoco funcionó, se notó que no estaba al 100%.

Desde luego que el inició del partido anunció que no iba a ser un Domingo de Resurrección, sino lo contrario. El Unicaja fue inoperante en la zona y el Tenerife con todas sus armas lo aprovechó (0-6) y hasta el minuto 3:30 no subieron los primeros puntos cajistas al marcador por parte de Brizuela. Penetraciones erradas, tiros liberados que entraron y un sinfín de acciones inexplicables provocaron que el resultado fuera de 4-17. A partir de ahí, un parcial de 7-0 acercó a los malagueños en el marcador y todo se igualó manteniendo esa desventaja para llegar al fin del primer cuarto con un 15-24.

La imagen mejoró. Tampoco es que fuera muy difícil. El Unicaja recordó lo que era defender y atacar con coherencia de la mano de Jaime Fernández para volver a ponerse a solo cinco puntos (21-26). El madrileño se sentó con un 25-30, todo entendible dentro de unos parámetros, pero los problemas en ataque volvieron a aparecer para estar sin anotar largos minutos. También en defensa en otro día en el que los cajistas quisiron convertir a Shermadini en el MVP de la jornada con hasta 10 puntos para devolver la ventaja a un 26-41. Ibon Navarro se vio obligada a dar entrada a su base y el descanso recibió a ambos equipos con un 32-41.

El mediodía no iba a mejorar. Fue de esos partidos para olvidar, uno de tantos este año ya. Ni corrían, ni defendían ni le ponían ganas. No era el líder, pero sí que era un rival de una calidad superior. Quiero entender que también merece este partido algo de intensidad porque el -21 con el que llegó el Unicaja al minuto 24 fue simplemente ridículo. Lo mejor es que aún iba a ir a más. El unicaja solo antó siete puntos en el tercer cuarto. ¡Siete puntos! El Tenerife no perdonó y bien que hizo porque los cajistas protagonizaron el esperpento cuando venían de ganar en Liga cinco de seis partidos. Qué cosas y qué manera de destrozar esa racha con un 39-68 a solo 10 minutos del final.

Lo cierto es que el encuentro fue más propósito de no llegar a los 60 puntos en ataque y encajar 100. Todo fue un despropósito. Absolutamente todo. Un perdón, por empezar por algún sitio, se merecen esos espectadores que aguantaron el chaparrón de ver a su equipo perder por 30 puntos durante muchos minutos. Finalmente, llegó al vergonzoso 64-97 para frenar ese impulso por llegar a los puestos de play-off. Con partidos así lo que está claro es que de ninguna forma se llega y las oportunidades se van acabando.

FICHA TÉCNICA

UNICAJA CB 64: Alberto Díaz (0), Darío Brizuela (7), Jonathan Barreiro (0), Cameron Oliver (13), Dejan Kravic (8) -quinteto titular- Matt Mooney (4), Jaime Fernández (6), Francis Alonso (11), Axel Bouteille (7), Yannick Nzosa (0) y Rubén Guerrero (8).

LENOVO TENERIFE 97: Marcelinho Huertas (8), Sasu Salin (8), Dejan Todorovic (8), Aaron Doornekamp (8), Giorgi Shermadini (19) -quinteto titular- Bruno Fitipaldo (10), Joan Sastre (8), Tobias Borg (0), Sergio Rodríguez (2), Emir Sulejmanovic (6), Kyle Wiltjer (12) y Fran Guerra (8).

ÁRBITROS: Carlos Peruga, Vicente Bultó y Fabio Fernández.

INCIDENCIAS: Partido correspondiente de la 29ª jornada de la Liga Endesa en el Palacio de los Deportes José María Martín Carpena ante 4.147 espectadores.

