Así juega el Baxi Manresa, el último reto del Unicaja de Málaga para estar en la Final Four

Unos tenían que ganar por seis o más puntos para ser primeros de grupo y lo hicieron. Otros tenían que simplemente vencer con el objetivo de ser líderes y cayeron por 18 puntos. Hubo quien cumplió y quien no lo hizo. Sin embargo, ninguno de los dos se ha visto afortunado en el sorteo. Baxi Manresa y Unicaja se verán las caras en los cuartos de final con una eliminatoria a tres partidos, dos de ellos en el Nou Congost, para decidir uno de los cuatro equipos que estarán en la Final Four de la BCL que se celebrará en Bilbao.

¿Cómo de negativo ha sido el sorteo para los malagueños? En primer lugar, se van a enfrentar en Europa a un conjunto que ya les ha ganado en la Liga Endesa (85-74) y no es tanto el hecho de que venza en los partidos, si no es la forma en la que lo hace. Equipo de Copa del Rey, ahora también en cuartos de final de la Basketball Champions League y tercero en la competición doméstica, el inmediato perseguidor de los habituales Barça y Real Madrid.

Más allá de los puestos, ¿a qué juega el Manresa? ¿Cuáles son sus grandes bazas y cuáles sus debilidades? Solo para empezar, el conjunto entrenador por Pedro Martínez es el máximo anotador de la competición europea (85.3). Aunque también es importante atender a los puntos encajados: los baleares han recibido una media 79.44 por partido, mientras que la cifra del Unicaja no supera los 70 (69.70). Por lo que el primer punto clave que decidirá la eliminatoria será cómo esté un equipo en ataque y cómo de fuerte sea la defensa del otro.

Un segundo aspecto clave pasa, evidentemente, por el rebote. La noche y el día. Es el cuarto equipo con más capturas (38.8) y los malagueños son sextos… por la cola (33.9). Yankuba Sima, Luke Maye, Ismael Bako y Chima Moneke. Todos ellos superan los cinco rebotes por partido. La batalla será dura. La llegada de Cameron Oliver ha minimizado estragos y el regreso de Axel Bouteille también podría suponer un plus en este aspecto. En el rebote ofensivo hay grandes diferencias: 12 baleares y 10.1 malagueños. Donde reside el aspecto determinante es en el defensivo: 26.8 frente a 23.8.

Sin embargo, sí que reside la desigualdad en el tiro. El Unicaja no anota casi 10 puntos menos que su rival por casualidad y es que los grandes hombres serán el gran dolor de cabeza. Los jugadores de Pedro Martínez lanzan 22.4 tiros libres de media, la gran mayoría provocados por los interiores y por las entradas a canasta. Sin embargo, los Kravic, Rubén, Suárez, Abromaitis, Nzosa y ahora Oliver no tienen esa gran incidencia de cara a provocar las faltas del rival en la zona.

No solo tienen diferencias significativas, también presentan similitudes. Son grandes equipos a la hora de tratar el balón. Aunque es el Manresa el que destaca en el índice de asistencias repartidas por cada pérdida cometida (1.55 frente a 1.38). Además, son muy intensos en su defensa y recuperan más de ocho balones por partido.

Anotación y defensa

Más allá del rebote, de las asistencias o de las pérdidas, el sistema desde el que procede el ataque y con el que se encajan puntos da luz a las ventajas y desventajas de los equipos. La más significativa es los puntos de banquillo. Tampoco se espera que cambie demasiado, ya que Jaime Fernández seguirá siendo baja. Las estadísticas de estos nueve partidos exponen que el Manresa cuenta con mayor participación de los jugadores suplentes. Los baleares anotan 40.56, mientras que los malagueños solo se quedan en 34.11. Seis puntos que podrían ser decisivos.

Por todos es conocido lo que gana el Unicaja corriendo en transiciones. Sin embargo, ahora se enfrenta a un equipo bastante superior en esa faceta. 17.56 puntos suma el Manresa en los contraataques y los de Ibon Navarro 11.33. No obstante, sí que muestran esa contundencia en ataque, pero no ocurre lo mismo en la defensa. Ahí es donde los cajistas son ampliamente superiores (5.67) y donde pueden sacar ventaja frente a un equipo que no es tan ágil para correr hacia atrás (11.22). Aunque las tuercas vuelven a girar cuando se trata de defender tras una pérdida. Los baleares vuelven a ser superiores: 17.78 frente a 13.78.

Aunque todo pasará por una zona: la pintura. A pesar del gran juego interior del Manresa, es precisamente el Unicaja el que anota más en esa parcela (32.44 por delante de 31.78). Es más, es el rival de cuartos de los malagueños el equipo que también encaja más en la pintura (37.33 y 32.66). Por lo que esto sumado a los rebotes será uno de los grandes factores diferenciales.

En el Nou Congost solo ha ganado un equipo en esta BCL: el Hapoel Jerusalem y los de Ibon Navarro tendrán que ganar al menos uno. Así que el equipo de los Guindos recibirá a uno de los equipos más de moda en España: baloncesto alegre, intensidad y juego bonito. No será un reto, pero también los locales con factor cancha podrían haber tenido más suerte en ese sorteo.

A pesar de todas las desilusiones y de todos los malos partidos, el Unicaja está a un solo paso de poder estar en la Final Four de la BCL. Solo uno. Aunque tendrán que superar a la piedra más difícil: el Baxi Manresa, el último reto antes de la Final Four de Bilbao. Solo uno.

