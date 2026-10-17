Málaga CF vs. Real Sociedad de Primera División: horario, dónde ver y cómo seguir el partido

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LO ESENCIAL Las claves El Málaga CF busca este domingo 18 de octubre a las 18:30 horas su primera victoria de la temporada frente a la Real Sociedad en La Rosaleda. El encuentro correspondiente a la novena jornada de Primera División se podrá ver en directo por televisión a través de Movistar LaLiga. El técnico malaguista Juanfran Funes no podrá contar con Juan Cruz por lesión, pero recupera a Jens Cajuste para la convocatoria. La Real Sociedad de Pellegrino Matarazzo llega en la zona alta de la tabla tras disputar entre semana su compromiso europeo en Bélgica.

El Málaga CF recibe este domingo 18 de octubre a la Real Sociedad en el estadio de La Rosaleda, en el encuentro correspondiente a la novena jornada de Primera División. El conjunto blanquiazul afronta una nueva cita ante su afición con el objetivo de conseguir su primera victoria de la temporada. El partido comenzará a las 18:30 horas.

El encuentro entre Málaga CF y Real Sociedad podrá seguirse en directo por televisión a través de Movistar LaLiga, operador designado para la retransmisión del partido de la novena jornada.

El equipo dirigido por Juanfran Funes sigue buscando un triunfo que le permita cambiar su dinámica y comenzar a recortar distancias con sus rivales. El empate frente al Espanyol en la última jornada dejó sensaciones positivas en el tramo final del encuentro, y el técnico malaguista confía en que el trabajo de estas semanas se traduzca en resultados.

Enfrente estará una Real Sociedad que llega a Málaga situada en la zona alta de la clasificación y que también necesita sumar para consolidar su posición.

En cuanto a las bajas, Juan Cruz no estará disponible para Funes por lesión. La noticia positiva es la recuperación de Jens Cajuste, que vuelve a estar disponible después de superar sus problemas físicos.

El rival

La Real Sociedad llega a La Rosaleda después de un inicio irregular, pero con una trayectoria reciente que ha mejorado sus prestaciones. El conjunto donostiarra, dirigido por Pellegrino Matarazzo, suma trece puntos en las siete primeras jornadas, con cuatro victorias, un empate y tres derrotas. Ha marcado nueve goles y ha encajado trece.

Funes advirtió en la previa del peligro del rival, al que considera un equipo que ha ganado ritmo competitivo y que está mostrando una gran capacidad ofensiva.

El equipo donostiarra afronta además una semana con compromisos europeos, un factor que puede influir en la gestión de minutos de su plantilla. La Real viene de jugar en Bélgica ante el Union Saint-Gilloise en la Europa League antes de viajar a Málaga.

Fecha y hora del Málaga CF - Real Sociedad de Primera División

El partido correspondiente a la novena jornada de Primera División se disputará este domingo 18 de octubre a partir de las 18:30 horas en el estadio de La Rosaleda.

Dónde ver el Málaga CF - Real Sociedad de Primera División

El encuentro entre Málaga CF y Real Sociedad podrá seguirse en directo por televisión a través de Movistar LALIGA, operador designado para la retransmisión del partido de la novena jornada.

El choque comenzará a las 18:30 horas y supondrá una nueva oportunidad para que el Málaga intente estrenar su casillero de victorias en el campeonato.

Dónde seguir online el Málaga CF - Real Sociedad

El partido también podrá seguirse online a través de EL ESPAÑOL de Málaga, con toda la información previa, las alineaciones, el minuto a minuto, los goles y las reacciones posteriores al encuentro.